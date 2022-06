La estrella pop Justin Bieber conmocionó a sus fanáticos ayer al revelar que padece del síndrome Ramsey Hunt, que causa parálisis facial, y compartir un video en el que comparte los efectos en su rostro.

“Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, expresó en el video.

Pero, ¿qué es el síndrome Ramsey Hunt?

De acuerdo a la clínica mayo, el síndrome Ramsay Hunt (herpes zoster oticus) ocurre cuando un brote de culebrilla afecta los nervios faciales cerca de uno de los oídos. Además de las dolorosas erupciones causadas por la culebrilla, este síndrome puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído afectado.

Este síndrome es causado por el mismo virus que causa la varicela. Luego de la desaparición de la varicela, el virus vive alojado en los nervios. Años después puede reactivarse como culebrilla (shingles) y afectar los nervios faciales.

Se recomienda tratamiento inmediato para reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir sordera y debilidad muscular facial permanente.

Las señales y síntomas principales son erupciones rojas dolorosas con ronchas llenas de líquido alrededor y dentro del oído; y debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado.

Usualmente las erupciones y la parálisis facial ocurren a la misma vez. Algunas veces una puede ocurrir antes que la otra. Hay instancias en las que la erupción nunca ocurre.

Un paciente del síndrome Ramsey Hunt también puede experimentar: dolor en el oído, pérdida de audición, tinnitus (la percipción de un timbre dentro del oído), dificultad para cerrar un ojo, vértigo, cambio o pérdida del sabor, resequedad en la boca y ojos.

Es vital requerir asistencia médica inmediata al experimentar parálisis facial o erupciones de culebrilla en la cara. Comenzar el tratamiento en los primeros tres días puede evitar complicaciones a largo plazo.

Justin Bieber ofreció hace unos días un concierto en la Ciudad de México, donde reiteró que el asunto es “bastante serio” y que deberá tomarse un tiempo para recuperar su salud.

“Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100% para poder hacer lo que vine hacer desde que nací”, aseguró.

Este no es el primer incidente de salud que presenta el cantante. En febrero dio positivo al coronavirus. Mientras que su esposa, Hailey Bieber reveló que en marzo se le descubrió un coágulo de sangre en su cerebro.