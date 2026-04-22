Esperanzado en superar la enfermedad, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reveló que fue diagnosticado con mielofibrosis, un tipo de cáncer de la sangre que afecta la médula ósea, el tejido blando dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas.

¿Qué es la mielofibrosis?

En la mielofibrosis, la médula ósea se va cicatrizando, un proceso conocido como fibrosis, lo que dificulta la producción de células sanguíneas normales, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Estas células incluyen los glóbulos rojos, que transportan oxígeno al cuerpo; los glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones; y las plaquetas, encargadas de detener los sangrados.

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“Cuando la médula ósea se cicatriza, no puede producir suficientes células sanguíneas. Se puede presentar anemia, problemas de sangrado y un riesgo más alto de infecciones”, indica la entidad.

Ante esta condición, el hígado y el bazo intentan compensar la producción de células sanguíneas, lo que provoca que estos órganos se inflamen.

La médula ósea es el tejido blando dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ( Instituto Nacional del Cáncer )

La causa de esta enfermedad es desconocida y, por lo general, se desarrolla en adultos mayores de 50 años.

Entre los síntomas más comunes de la mielofibrosis se encuentran cansancio, palidez, falta de aire al hacer esfuerzos, pérdida de peso, sudores nocturnos, fiebre leve, comezón y facilidad para presentar moretones o sangrados. También puede haber dolor de huesos y sensación de llenura o molestia abdominal.

El tratamiento puede incluir desde trasplante de médula ósea o células madre en casos seleccionados, hasta transfusiones de sangre, medicamentos para la anemia, terapias como radioterapia o quimioterapia, fármacos dirigidos y, en algunos casos, la extirpación del bazo.

Se recomienda buscar atención médica inmediata si se presentan sangrados incontrolables, dificultad respiratoria o ictericia, que es el color amarillento de la piel y la parte blanca de los ojos, especialmente si empeora.