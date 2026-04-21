Ante un público sombrío y lloroso, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reveló este martes enfrentar un diagnóstico de cáncer.

Indicó que padece de mielofibrosis, un cáncer de la sangre y trastorno crónico en la médula ósea.

“Este proceso no me define, pero reafirma quién soy”, declaró el político en conferencia de prensa que se celebró en la Casa Alcaldía.

“Quién soy es hijo, padre, esposo y servidor público comprometido que enfrentará este momento con (fortaleza) y fe”, agregó.

Según su doctor, Alexis Cruz Chacón, “es un cáncer que tiene tratamiento”.

Fue el 19 de diciembre de 2021 cuando Alicea Vasallo juramentó como alcalde de Cataño en medio de un escándalo de corrupción pública que movió los cimientos de la política puertorriqueña, tras la salida del ex convicto federal, Félix “El Cano” Delgado.

El alcalde prevaleció frente a Gabriel Sicardó.

Desde entonces, el novoprogresista de 67 años no cobra salario y, en una pasada entrevista con Primera Hora, confesó utilizar el mismo reloj de “15 pesos” de siempre.

Llegó al ayuntamiento después de aportar “grandes contribuciones” en el servicio público como auditor forense de la Oficina de Ética Gubernamental. Se jubiló luego de laborar como director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Muchos otros cargos ocupó en su trayectoria, incluyendo el haber sido administrador del municipio de San Juan bajo Jorge Santini.