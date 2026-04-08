El Municipio de Cataño anunció este miércoles el inicio de la segunda etapa de la reconstrucción del Coliseo Cosme Beitía Sálamo, que se convertirá en una instalación multipropósito donde se podrán celebrar diversos eventos deportivos y actividades comunitarias, pero que también podrá servir de centro para atender situaciones de emergencia.

La obra tendrá un costo de $9.7 millones, que se financiarán con poco más de $6 millones aportados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y los más de $3.6 millones restantes aportados por el Municipio de Cataño.

La vicealcaldesa de Cataño, María de los Ángeles Pérez Ramos, aseguró estar “contentísima” con el anuncio, porque se trata de un proyecto que consideran “el bebé de esta administración municipal”.

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Los trabajos entran en su segunda fase. ( Suministrada )

“Hoy es un sumamente importante para Cataño. Hoy comenzamos la reconstrucción completa del Coliseo Cosme Beitía Sálamo”, afirmó, recordando que se trata de un “espacio que por años fue punto de encuentro para nuestra gente”, pero que resultó “severamente impactado” por varios eventos atmosféricos, como el huracán María.

Antes de llegar a este punto, en una primera etapa, se llevó a cabo la demolición parcial de la estructura, a un costo de sobre $637,000, un proceso que la funcionaria describió como “necesario para poder cumplir con los nuevos códigos de construcción”.

Pérez Ramos destacó la aportación de sobre $3.6 millones que hizo el municipio al proyecto, resaltando que tal inversión municipal “es posible porque en Cataño sí hay disciplina fiscal” y “porque tenemos una buena salud fiscal”.

Destacó que Cataño ha alcanzado “más del 99% en la ejecución de fondos federales en sus proyectos”, y agregó que “recientemente fuimos validados con el cierre de la auditoría conocida como single audit del Departamento de Vivienda, sin señalamientos ni hallazgos alguno”.

“Eso significa que no solo estamos ejecutando, estamos ejecutando correctamente, que los procesos están en orden, que hay control, y que cada dólar se está utilizando como corresponde”, afirmó.

La reconstrucción del Coliseo Cosme Beitía Sálamo incluye, como se había señalado, poner la instalación en cumplimiento con los más recientes códigos y requisitos de construcción federales.

Asimismo, incluye, entre otras mejoras, nuevo techo; nuevo sistema de aire acondicionado; instalación de un generador eléctrico de emergencia; iluminación y aislación exterior nuevas para mayor eficiencia energética; modernización de áreas interiores, gradas, cancha y sistemas electrónicos; piso nuevo y canastos aprobados por la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto); asientos retractables en el primer piso que permiten practicas de voleibol en dos canchas; mejoras de acceso a la instalación; mejoras a las áreas exteriores, estacionamiento y alumbrado.

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Julio Collazo, director de proyectos y mitigación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), también celebró el inicio de “la etapa de construcción del proyecto más importante que tiene el municipio de Cataño”, indicando que la instalación contaría con “todas las medidas para que sea resiliente, para que no tan solo sirva a la comunidad y a los equipos, sino para que sirva para desastres”.

El funcionario, además, confirmó que Cataño es uno de los pueblos con las mejores estadísticas de desarrollo de proyectos, con “el 99% de sus proyectos en desarrollo, de los cuales el 45% de los fondos ya se han desembolsado”.

Se estima que la obra tomará unos 18 meses para ser completada, aunque el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, indició que haría lo posible para que se pueda entregar en menos tiempo.

El alcalde sostuvo que, aunque se ha mencionado al Coliseo como un área a usarse como refugio, “eso posiblemente no vaya a pasar, porque próximamente, en julio o agosto, vamos a construir un centro resiliente, de $3.3 millones, en la Escuela José A. Nieves, que va a servir de refugio y de centro de entrenamientos para asuntos de terremotos, huracanes y tsunamis”.

Por su parte, la joven deportista Diana Rivera Nelson, capitana de las Lancheras de Cataño, actuales campeonas de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina, celebró el inicio de las obras, expresando su deseo de eventualmente poder defender el campeonato ante su público en la que sería la sede del equipo, el nuevo Coliseo Cosme Betía Sálamo.

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Alcalde resalta otros proyectos

Por otro lado, el alcalde aprovechó para adelantar que, además de la reconstrucción del coliseo, Cataño tiene en marcha otros proyectos importantes que asegura cambiarán sustancialmente al municipio.

Mencionó la entrega en mayo próximo de un complejo de apartamentos de interés social en La Puntilla; la colocación de la primera piedra, la semana próxima, del Paseo del Puerto; el proyecto del parque La Esperanza, la construcción de otro paseo, el Paseo Rovira, al lado del malecón; la entrega de una cancha bajo techo a “la comunidad más vulnerable de Cataño” en este mes o el próximo; así como la colocación de la primera piedra de la reconstrucción de la avenida principal de Cataño, la avenida Las Nereidas, también para este mes o el próximo, que incluye “reforestar, cambiar calles, aceras y encintado, y trabajar el sistema eléctrico”.

Además, sostuvo que, “tengo buenas noticias y las quiero adelantar. Hace aproximadamente dos meses firmamos un acuerdo de colaboración con (la Autoridad de) los Puertos para que se iniciara un estudio de dragado en la Bahía de Cataño, porque es donde rompe el marullo, no rompe en San Juan, y existen grandes posibilidades de crear dos muelles para cruceros y otros dos muelles para yates de lujo”.

También, se reiteró en su intención de traer a Cataño la enorme estatua de Cristóbal Colón que, después de un sinnúmero de polémicas, se erigió finalmente en Arecibo.

“Ahora que se sabe que Cataño se va a convertir próximamente en la segunda capital del turismo, las cosas han ido avanzando. Hablar de cruceros, hablar de yates en la zona costera de Cataño, pues ha empujado más el proyecto. No te puedo entrar en muchos detalles, pero yo voy a seguir insistiendo, mientras esté aquí sentando en esta silla, de que la estatua de Colón, viene para Cataño. Eso no ha cambiado absolutamente en nada. Al contrario, se ha reforzado más la idea”, afirmó el alcalde.