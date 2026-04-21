Cataño. El cáncer no lo alejará de su gente.

Pese a su diagnóstico de mielofibrosis, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, aseguró que se mantendrá liderando la ciudad y perseguirá un segundo término.

“Quiero atender las especulaciones que han surgido en los últimos días. Hablo con claridad, con salud y con Dios por delante: sí, voy a aspirar a un próximo cuatrienio, porque queda trabajo por hacer y porque queda Alicea para muchos años”, anunció el mandatario en una conferencia de prensa que se celebró esta mañana en la Casa Alcaldía de Cataño.

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Debido a la enfermedad, tendrá que ausentarse posiblemente por seis meses o más, pues se someterá a un trasplante alogénico de médula ósea próximamente.

Sin embargo, aseguró que no se “detiene el trabajo” en el municipio, sino que la vicealcaldesa María de los Ángeles Pérez Ramos ocupará el puesto de alcaldesa interina.

“Hoy les pido su respaldo, sus oraciones y su fe. Estoy listo para dar esta batalla con la misma determinación con la que he servido a mi gente…“, comentó.

La mielofibrosis, según la Clínica Mayo, es un tipo raro de cáncer de médula ósea y un trastorno crónico que provoca la acumulación de tejido cicatricial, dificultando la producción de células sanguíneas sanas.

“Este cáncer entró a mi cuerpo sin mi autorización. (Pero), no detiene el trabajo en Cataño. Este cáncer no detiene los proyectos en marcha, este cáncer no detiene el plan de reconstrucción en nuestro pueblo que se inició hace tres años. Esto es solo una pausa (necesaria) para regresar con más fuerzas”, resaltó.

Según su médico, el oncólogo Alexis Cruz Chacón, el tiempo de recuperación puede demorar entre tres y seis meses.

“Cuando un paciente puede volver a sus tareas, más o menos tres a seis meses. Esos primeros tres meses el paciente usualmente no puede trabajar, porque está en el hospital y la clínica con unas precauciones bien estrictas”, especificó el experto.

Alicea Vasallo prevé que, antes de que finalice el año, volverá a sus labores “con un sistema inmunológico nuevo y con más fuerzas”.

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El ejecutivo municipal juramentó como alcalde el 19 de diciembre de 2021, tras la salida del ex convicto federal y exalcalde Félix “El Cano” Delgado en medio de un escándalo de corrupción pública.

Alicea Vasallo prevaleció frente a Gabriel Sicardó.

Desde entonces, el novoprogresista de 67 años no cobra salario y, en una pasada entrevista con Primera Hora, confesó utilizar el mismo reloj de “15 pesos” de siempre.

Previo a ocupar la poltrona municipal, hizo “grandes contribuciones” en el servicio público como auditor forense de la Oficina de Ética Gubernamental. Se jubiló luego de laborar como director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Muchos otros cargos ocupó en su trayectoria, incluyendo el haber sido administrador del municipio de San Juan bajo Jorge Santini.

Alicea Vasallo se suma a varios alcaldes que, durante su incumbencia, anunciaron diagnósticos similares y continuaron su labor en sus ayuntamientos.

Entre ellos estuvo el fenecido alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, quien sufrió cáncer de hígado. Falleció en octubre de 2025.

Mientras, el exalcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu se recuperó de un cáncer que lo aquejaba cerca del páncreas. Por su parte, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, aún recibe quimioterapias, tras ser operada de un tumor en 2020.