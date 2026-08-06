Las mochilas pueden ser modernas y funcionales, pero también pueden ser demasiado pesadas, cargadas con dispositivos digitales, instrumentos musicales, equipo deportivo y más.

Es bueno estar preparado, pero los niños que van caminando a la escuela o participan en actividades extracurriculares pueden estar cargando más de lo que su cuerpo puede soportar.

No todos los lugares tienen casilleros ni espacio para guardar las cosas en el aula, y un niño que carga demasiado peso podría no estar listo para aprender.

¿Qué es demasiado peso?

La mochila escolar moderna ha evolucionado, pero no necesariamente se ha vuelto más ligera. Ya sea que los estudiantes lleven libros de texto, dispositivos digitales o ambos, a menudo también llevan cuadernos, botellas de agua, loncheras, ropa deportiva y más.

PUBLICIDAD

Individualmente, estos artículos pueden no parecer pesados, pero juntos pueden causar una tensión innecesaria en el cuerpo de los niños.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, algunos indicios de que una mochila puede ser demasiado pesada incluyen que el niño se incline hacia adelante para soportar su peso o tenga dificultad para caminar. Las correas no deben clavarse en los hombros.

Los expertos recomiendan no esperar a que el niño exprese incomodidad o dolor para aligerar la carga.

Los padres deben revisar que el bulto seleccionado sea el adecuado. ( Shutterstock )

La Dra. Sadika Kendi, médica y presidenta de las iniciativas de prevención de lesiones de la academia, afirma que las lesiones de espalda son poco comunes, pero posibles, sobre todo si un niño se cae mientras lleva una mochila pesada.

“Es peor si, por ejemplo, tropiezan y se caen con una mochila enorme y pesada a la espalda. En ese caso, el peso adicional podría aumentar la gravedad de la lesión”, explicó.

Aunque se suele tomar como referencia entre el 10% y el 15% del peso corporal del niño como pauta para la mochila, no hay suficiente evidencia para establecer un enfoque único para todos, señaló Kendi.

Dado que los niños varían en tamaño, fuerza, desarrollo físico y rutinas diarias, los cuidadores deben considerar las necesidades individuales de su hijo y, en general, mantener las mochilas lo más ligeras posible.

Cómo llevar la mochila de forma segura

Los expertos recomiendan elegir una mochila que se ajuste al niño y que tenga dos correas anchas y acolchadas para los hombros, un respaldo acolchado, compartimentos para distribuir el peso y una correa para la cintura o el pecho para redistribuir la carga.

PUBLICIDAD

La Academia Estadounidense de Pediatría también recomienda enseñar a los niños a levantar y llevar las mochilas de forma segura, incluyendo doblar las rodillas en lugar de la cintura al levantar mochilas pesadas para evitar lesiones.

Las mochilas con ruedas pueden ser útiles, especialmente para niños con lesiones, pero los expertos dicen que pueden ser problemáticas en escuelas con escaleras o pasillos concurridos, donde pueden representar un peligro de tropiezo.

Los niños deben quitarse las mochilas antes de subir a un vehículo en movimiento, pues llevarlas puestas puede ser peligroso. Una mochila puede interferir con el funcionamiento del cinturón de seguridad durante un choque o una frenada brusca. En su lugar, colóquela junto al niño, aunque parezca más cómodo dejársela puesta al dejarlo en la escuela.

“No la lleve puesta en el auto ni en ningún otro medio de transporte mientras esté en movimiento”, dijo Kendi. “Es extremadamente peligroso”.

Limpiar las mochilas con regularidad también ayuda a reducir el peso innecesario y a tener a mano apuntes, permisos y tareas. Algunos profesores recomiendan hacerlo semanalmente para detectar trabajos perdidos, derrames de botellas de agua con fugas y partículas de alimentos acumuladas.

Deja estas cosas en casa

Después de que las familias reciban las listas de materiales escolares para el regreso a clases, deberían evaluar qué es lo que un niño realmente necesita llevar consigo a diario.

Samantha Ness, profesora de historia en Phoenix, comentó que los padres deberían centrarse en asegurarse de que sus hijos tengan los útiles básicos, en lugar de dejarse llevar por artículos de moda, decorativos o caros.

PUBLICIDAD

Sus alumnos tienen acceso a los libros de texto, pero aun así deben llevar una computadora portátil y un cargador todos los días. A medida que la tecnología se vuelve más importante en el trabajo escolar, algunos estudiantes han dejado de llevar papel, explicó.

Los artículos electrónicos también pueden representar una distracción. ( Shutterstock )

En cambio, dependen de sus dispositivos, que también pueden convertirse en distracciones.

“Al considerar lo que llevan en sus mochilas, ¿cómo les ayudará eso a tener éxito en clase?”, preguntó Ness, quien lleva enseñando unos 10 años.

En el condado de Fairfax, Virginia, el distrito escolar está reintroduciendo los libros de texto de matemáticas tras la reacción negativa contra la tecnología.

Esto representó un triunfo para el grupo Padres del Condado de Fairfax por la Tecnología Intencional, pero también implica decisiones difíciles sobre el peso en las mochilas.

Los padres deberían pensar detenidamente si un niño realmente necesita llevar libros y una computadora portátil todos los días, dijo Alix Fetch, madre y portavoz del grupo de padres.

Algunas escuelas primarias no exigen que los estudiantes se lleven las computadoras a casa, mientras que otras permiten que los padres opten por no hacerlo, explicó. La organización de las clases también puede significar que los estudiantes mayores no necesiten todos los libros de texto a diario.

Fetch comentó que su hijo de 7 años suele llevar el almuerzo, una botella de agua y, ocasionalmente, una carpeta con la tarea o notas del maestro. Incluso eso puede resultar una carga, dijo, sobre todo cuando los estudiantes se desplazan entre aulas para actividades como arte o música. Y el interior de la mochila puede estar desordenado.

“Los niños siguen siendo niños. Llevan comida y agua en la mochila, y arrugan papeles”, dijo Fetch.

A medida que los estudiantes crecen, dijo Ness, las mochilas pueden convertirse más en un espacio de almacenamiento personal que escolar, llevando artículos como maquillaje, esmalte de uñas y secadores de pelo.

“Usan sus mochilas más como bolsos y para guardar cosas que para ir a la escuela”, dijo.