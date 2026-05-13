( El Tiempo / GDA )

El uso cotidiano de termos y botellas reutilizables ha aumentado en distintos entornos como el trabajo, el estudio o el gimnasio.

Aunque en muchos casos se emplean para agua, expertos advierten que, bajo ciertas condiciones, estos recipientes pueden acumular microorganismos y moho que representan un riesgo para la salud.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo señaló que los termos pueden convertirse en un espacio propicio para el crecimiento de microorganismos cuando no se limpian de forma adecuada, especialmente si permanecen cerrados y con humedad durante periodos prolongados.

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Condiciones que favorecen la contaminación

Las condiciones de humedad constante, el cierre hermético y la exposición al calor durante varias horas facilitan la proliferación de microorganismos en el interior de los recipientes reutilizables.

El riesgo aumenta cuando los termos contienen residuos de bebidas como café, leche o proteína, ya que estos restos pueden favorecer el crecimiento de bacterias y hongos.

Las zonas de tapas y boquillas concentran la mayor acumulación de residuos difíciles de detectar y limpiar, lo que permite que el moho se desarrolle incluso sin ser visible inicialmente.

Entre los indicios más comunes de contaminación se encuentran:

Presencia de manchas negras, verdes o blancas en el interior

Olor a humedad o “rancio” al abrir el recipiente

Sabores extraños en las bebidas

Superficies pegajosas

Bacterias presentes en termos reutilizables

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo explicó que la boca humana contiene bacterias como Staphylococcus y Streptococcus, que no suelen representar un riesgo, pero que pueden transferirse al termo al beber directamente.

También se indicó que el contacto con las manos al manipular tapas y boquillas puede introducir bacterias como Salmonella o Escherichia coli, asociadas a infecciones gastrointestinales.

Un estudio publicado en la revista MicrobiologyOpen detectó bacterias resistentes a antibióticos, como Klebsiella grimontii, capaces de formar biopelículas en superficies plásticas. Estas biopelículas son capas de bacterias adheridas que dificultan su eliminación y protegen a los microorganismos.

Posibles efectos en la salud

De acuerdo con especialistas, la ingesta de pequeñas cantidades de moho no siempre genera consecuencias graves, aunque puede producir molestias en algunas personas.

Los síntomas más frecuentes incluyen náuseas, dolor de cabeza, irritación en la garganta, congestión y malestar estomacal. En personas sensibles o con alergias también pueden presentarse síntomas respiratorios.

Recomendaciones de limpieza

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo recomendó lavar los termos diariamente, incluso si solo se utilizan para agua, prestando especial atención a tapas y boquillas.

También se aconseja secar completamente los recipientes antes de guardarlos y evitar compartirlos, con el fin de reducir la exposición a bacterias y hongos que se desarrollan en ambientes húmedos.