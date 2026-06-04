De solo escuchar la clave, las caderas y los hombros comienzan a moverse. Les pasa a casi todos los boricuas. Y es que la salsa es una expresión cultural muy ligada a Puerto Rico.

Este género musical, nacido de inmigrantes caribeños en los barrios latinos de Nueva York, puede convertirse también en una herramienta para mejorar la salud física y mental, así como fortalecer relaciones sociales.

Según José Reyes, instructor y colaborador del Congreso Mundial de la Salsa, bailar aporta beneficios cardiovasculares y estimula la mente, al tiempo que desarrolla coordinación y destrezas motoras.

“Mientras estás bailando, estás adquiriendo conocimiento, no tan solo de la música, sino también de todo el movimiento corporal”, explicó.

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Asimismo, el esfuerzo por aprender los pasos y seguir el ritmo mantiene el cerebro activo. Por esa razón, el baile suele asociarse con el fortalecimiento de la memoria.

De hecho, diversos estudios sugieren que bailar ayuda a prevenir y retrasar el deterioro cognitivo asociado a enfermedades como el alzhéimer.

Por eso, Reyes exhortó a las personas interesadas en bailar salsa a desinhibirse. Su recomendación para vencer la vergüenza, especialmente para quienes piensan que tienen “dos pies izquierdos”, es tomar clases grupales.

“A veces, sienten timidez, pero en grupo se van desarrollando poquito a poco porque la pasan bien en un ambiente donde muchas personas van a estar igual [en el mismo proceso de aprendizaje]”, comentó.

Uno de los mitos más comunes es pensar que existe una edad ideal para comenzar.

“La salsa no tiene edad”, puntualizó el instructor. “Es para un público amplio, donde personas de cualquier edad pueden comenzar a bailar y adquirir conocimientos para ejecutar un baile social”.

Actualmente, la salsa atraviesa por un nuevo boom, luego de que las nuevas generaciones de artistas, especialmente del género urbano, comenzaran a incluirla en sus repertorios.

El bailarín destacó que, en sus inicios, quizás la salsa podía ser complicada de aprender, pero que ha evolucionado y se ha hecho accesible, lo que ha atraído a más personas alrededor del mundo.

A su juicio, una de las mayores fortalezas de este género es su capacidad de unir a personas de distintas edades y nacionalidades a través de la música y el baile.

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“La salsa lo que hace es unir familias y generaciones”, apuntó.

Clases en Plaza Las Américas

Así, ante la celebración en el archipiélago del Congreso Mundial de la Salsa, Plaza Las Américas organizó una serie de clases gratuitas dirigida a aquellas personas interesadas en aprender, perfeccionar su técnica o añadir nuevos pasos a su rutina de baile.

La iniciativa, resaltó el gerente de comunicaciones de Plaza Las Américas, Carlos I. Ayala, busca ampliar la oferta de experiencias que les brindan a los visitantes, más allá de las compras.

“Plaza siempre se ha visto como un espacio de encuentro, de entretenimiento, de convivencia y de comunidad”, sostuvo.

Las clases estarán abiertas a personas de todas las edades y niveles de experiencia. Además, no es necesario asistir con una pareja de baile.

“Puedes venir en grupo, solo o acompañado”, indicó el directivo. “La idea es que podamos tener un espacio donde la gente pueda disfrutar, compartir… Una manera chévere de pasar el tiempo y conocer a otras personas”.

Ayala recordó que los asistentes podrán disfrutar de la experiencia en un ambiente relajado, con aire acondicionado y aprovechar la oferta gastronómica del lugar antes o después de la clase.

Los talleres se llevarán a cabo a las 6:00 de la tarde en La Terraza, ubicada en el tercer nivel del centro comercial. Las primeras fechas serán el 9 y 23 de junio, mientras que en julio se celebrarán el 14 y 21.

Para quienes deseen asistir, se recomienda vestir ropa cómoda y tener disposición a aprender.

“La exhortación es a que no tengan timidez y se den la oportunidad de vivir la experiencia”, expresó Reyes, quien será el instructor del último taller.