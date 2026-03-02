Altos niveles de distrés emocional, síntomas físicos significativos y un impacto negativo en la calidad de vida de las participantes fueron parte de los hallazgos de una investigación sobre la menstruación en adolescentes y jóvenes puertorriqueñas.

En el marco de marzo, Mes de la Concientización sobre la Endometriosis, Ponce Health Sciences University dio a conocer los resultados del estudio en el que participaron 100 estudiantes boricuas entre los 13 y 20 años.

La muestra contó con representación de las regiones Sur, Metro, Centro, Este y Oeste de Puerto Rico de escuelas a nivel intermedio, superior y universitario.

La investigación utilizó una metodología cualitativa basada en la creación de mosaicos artísticos. A través de pinturas, imágenes y palabras, las jóvenes expresaron sus sentimientos, percepciones y experiencias relacionadas con la menstruación y el ciclo menstrual.

Los hallazgos evidencian un impacto negativo en la calidad de vida de las participantes.

La investigación documenta cómo los síntomas asociados al ciclo menstrual pueden incidir en el desempeño académico, las relaciones sociales y el bienestar general, lo que subraya la importancia de la identificación temprana y la evaluación médica oportuna.

El estudio fue desarrollado por el Programa de Investigación de la Endometriosis y la Salud Menstrual (ENDOPR Lab), adscrito a PHSU, como parte de los esfuerzos académicos y científicos dirigidos a ampliar el conocimiento sobre la salud menstrual en Puerto Rico.

La Dra. Idhaliz Flores Caldera, profesora del Departamento de Ciencias Básicas y Obstetricia y Ginecología de PHSU, directora del Programa de Endometriosis y Salud Menstrual y directora de la División de Salud de la Mujer del Ponce Research Institute, señaló que los resultados reflejan una realidad que requiere mayor orientación y acción preventiva.

“Esta investigación confirma que muchas adolescentes están experimentando dolor físico intenso y un impacto emocional que no siempre es validado ni atendido a tiempo. Los hallazgos demuestran la necesidad urgente de orientar a padres, madres y cuidadores para que puedan identificar señales de alerta y procurar evaluación médica temprana. La salud menstrual debe abordarse como un tema prioritario de salud pública”, expresó la doctora Flores.

Como parte de la divulgación de los resultados, PHSU, a través de la campaña OYE, sobre el dolor menstrual oriéntate y edúcate, este jueves 5 de marzo a las 4:00 p.m. celebrará la exposición “Mami, ¡esto duele!: Experiencias sobre la menstruación de adolescentes puertorriqueñas”, en el primer piso de la Torre Académica de PHSU.

La actividad incluirá un panel de expertos en salud menstrual y la participación de estudiantes investigadoras, con el propósito de promover la educación y la detección temprana de síntomas que requieren evaluación médica.