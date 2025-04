Marie-Anne August, una mujer de 45 años con una pasión por la actividad física, estuvo a punto de perder la vida después de sufrir un desgarro en la arteria aorta mientras realizaba su entrenamiento habitual en el gimnasio. El incidente ocurrió mientras utilizaba una máquina de remo, uno de los equipos más completos para el trabajo muscular, pero que, según especialistas, puede ser peligroso si no se utiliza correctamente.

Durante una sesión de alta intensidad, Marie comenzó a mover los brazos hacia atrás cuando sintió un fuerte dolor en el pecho, seguido de una sensación extraña, como si algo estuviera burbujeando dentro de su cuerpo. Ante el dolor, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos realizaron una serie de pruebas, incluyendo análisis de sangre y un electrocardiograma para monitorear la actividad de su corazón. Aunque los resultados iniciales fueron normales, la situación de Marie empeoró en las siguientes 48 horas.

Al ver que su estado se deterioraba rápidamente, su familia la llevó nuevamente al hospital. Tras una serie de investigaciones adicionales, los médicos diagnosticaron una disección aórtica, una afección grave que ocurre cuando se produce un desgarro en la capa interna de la arteria principal del cuerpo. Esto provoca que la sangre se filtre a través de la aorta, separando sus capas internas y medias, lo que en algunos casos puede resultar fatal si no se trata de inmediato.

Según la Clínica Mayo, los síntomas típicos de una disección aórtica incluyen dolor intenso y repentino en el pecho o la espalda, dificultades respiratorias, mareos y, en casos graves, pérdida de consciencia. Estos síntomas suelen ser similares a los de un ataque cardíaco, por lo que es fundamental buscar atención médica urgente ante cualquier sospecha.

¿Qué pasó con Marie?

Afortunadamente, Marie fue sometida a una cirugía a corazón abierto de urgencia, la cual fue exitosa. En menos de una semana, ya se encontraba en casa, pero la gravedad de su condición no fue clara para ella hasta que los médicos le informaron que tenía menos de 24 horas de vida y debía operarse de inmediato.

“No me di cuenta de lo grave que era hasta que llegué al hospital, entonces me dijeron que me quedaban menos de 24 horas de vida y que tenían que operarme de inmediato. También enumeraron todas las complicaciones que podrían ocurrir: accidente cerebrovascular, pérdida de extremidades, parálisis y muchas otras cosas. Estaba tan asustada”, comentó Marie.

Hoy, casi un año después de la operación, Marie se encuentra en proceso de recuperación. A pesar de que ya ha vuelto al trabajo, se enfrenta a las consecuencias de su lesión, incluyendo daño residual en la aorta. La mujer, quien antes de este incidente llevaba una vida activa y practicaba deportes como el CrossFit, ahora debe monitorear de cerca su presión arterial y evitar ejercicios de alta intensidad.

“Tengo daño residual en la aorta, así que necesito vigilar lo que hago y controlar mi presión arterial. Estoy tratando de encontrar mis pies, pero en general lo estoy haciendo mucho mejor de lo esperado. Pero es un gran cambio, de ser alguien que está bastante en forma y activo, a todas las cosas que no puedo hacer. Y eso me pone muy triste. No poder hacer lo que hacía antes es el mayor ajuste para mí y, sin una orientación real sobre qué hacer de manera segura, causa mucho miedo”, asegura Marie, quien continúa adaptándose a su nueva realidad, en la que el miedo y la incertidumbre sobre su salud siempre están presentes.

Riesgos de la máquina de remo

Aunque la máquina de remo es conocida por trabajar hasta el 85 por ciento de los músculos del cuerpo en un solo movimiento, los especialistas alertan sobre el uso inapropiado del equipo.

Un estudio realizado por el American Council on Exercise reveló que el 70 por ciento de los usuarios cometen errores técnicos que pueden derivar en lesiones graves. Ya en 2018, un caso similar al de Marie fue reportado por médicos del hospital St George de Londres, donde un hombre de 27 años sufrió una disección aórtica tras un intenso entrenamiento en la máquina de remo.