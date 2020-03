(The Associated Press)

Se habla con frecuencia sobre los 14 días de aislamiento una vez entres en contacto con una persona diagnosticada con coronavirus. Ahora bien, una vez se comiencen a manifestar los síntomas del COVID-19, ¿cuántos días se añaden a ese periodo recomendado?

El infectólogo Armando Torres Nieves aclara que para esta respuesta, el paciente deberá someterse a nuevas pruebas de laboratorio.

“Asumiendo que ya la persona dejó de tener fiebre, que deje de tener cualquier síntoma, lo correcto es una nueva prueba de nasofaringe y orofaringe, que se hace con el hisopo (un palillo con algodón en la punta). Te toman muestras de la nariz y en la garganta”, especificó.

PUBLICIDAD

Luego se espera para una segunda prueba. “Dicen las guías que debe ser después de más de 24 horas, lo que puede ser de 36 a 48 horas para una segunda prueba para corroborar”.

El doctor fue enfático en que se trata de la manera responsable de descartar que una persona está libre del virus y, por consecuencia, se puede estar seguro de que no va a contagiar.

“Si ambas salen negativas, entonces está la evidencia de que la persona no es infecciosa”.

El doctor aclaró la importancia de adoptar esta medida. “Una vez la persona da positivo a la enfermedad, el virus puede estar activo de 10 a 12 días en el cuerpo, si el cuadro no se complica”. Una vez los síntomas han desaparecido, no someterse a pruebas y solo dejarse llevar por la impresión de una recuperación puede poner a otros en riesgo.

“Uno estaría a ojo porciento extrapolando, que no es tan preciso y no sería justo con el resto de la población porque sin las pruebas yo no puedo asegurarle a nadie que no va a contagiar”.

Torres Nieves destacó que todo lo concerniente al virus, a nivel mundial, sigue en observación, por lo que las recomendaciones pueden ir cambiando. Sin embargo, reiteró en el rol de los laboratorios para enfrentar juiciosamente la pandemia.

“Las pruebas son las responsables para determinar que una persona es o no infecciosa, tanto para diagnóstico inicial como para el momento en que ya no es contagiosa”.