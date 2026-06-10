Los ataques cardíacos no siempre ocurren sin previo aviso. En muchos casos, el organismo presenta síntomas tempranos que pueden manifestarse horas, días o semanas antes y que suelen ser ignorados por su aparente falta de gravedad.

Los síntomas suelen manifestarse de forma intermitente y desaparecen antes de generar una mayor preocupación. Debido a su carácter pasajero, muchas personas los atribuyen a otras causas o minimizan su importancia.

En una entrevista realizada por la Cleveland Clinic a la cardiologa Dra. Jacqueline Tamis Holland, esta enumeró los síntomas más comunes de un ataque cardíaco en sus primeras etapas. Esto son:

Dolor o molestia en el pecho que aparece y desaparece

“Algunas personas experimentan molestias en el pecho que desaparecen y luego regresan”, explicó la Dra. Tamis Holland. “La sensación puede durar cinco o diez minutos. Pero como no es intensa ni grave, y desaparece, no llaman a su médico”.

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En lugar de dolor intenso, algunas personas experimentan una ligera presión en el pecho, opresión, sensación de plenitud, pesadez o incluso ardor.

Fatiga inusual

“Algunas personas se sienten muy cansadas en las semanas previas. Si bien esto no suele ser una señal de alerta, algunos pacientes han descrito esta sensación en los días previos al evento. “No tienen tanta energía como de costumbre”, afirmó la Dra. Tamis Holland.

La fatiga inusual merece atención, ya que puede indicar que el corazón no está bombeando sangre de manera eficiente hacia los distintos órganos y tejidos del cuerpo.

Dificultad para respirar al realizar actividades cotidianas

La dificultad para respirar sin una causa aparente es otra señal a la que se debe prestar atención. Esta puede manifestarse incluso en reposo o con poco esfuerzo físico, y llegar a impedir que la persona se acueste cómodamente.

Episodios de náuseas

Los episodios recurrentes de náuseas pueden estar relacionados con una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Ante la repetición de estos síntomas, es recomendable que consulte con un profesional de la salud.

Sensación de malestar general

“Hay personas que, después del incidente, han comentado: ‘Simplemente no me sentía bien, pero no puedo explicarlo’”, indicó la Dra. Tamis Holland. Esta sensación puede persistir durante los días previos a un infarto.

“Ante la duda, es mejor prevenir que lamentar y buscar atención médica”, advirtió.

“Si presenta alguno de estos síntomas y le preocupa, llame a su médico o profesional de la salud”, instó. “Pero si cree que podría estar sufriendo un ataque cardíaco, llame al 9-1-1. Es importante actuar con rapidez”.