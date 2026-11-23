Para algunas personas, bañarse antes de acostarse es parte indispensable de su rutina diaria. Para otras es, simplemente, una manera de quitarse de encima el cansancio y la suciedad acumulada durante el día.

Pero ¿sabías que esta costumbre podría estar relacionada con ciertos rasgos de personalidad?

Aunque no existe una hora ideal para ducharse, algunos estudios han explorado los beneficios de hacerlo durante la noche y cómo este hábito puede relacionarse con el descanso, la reflexión y las preferencias personales.

Shahab Haghyegh, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital General de Massachusetts, en un reportaje recogido por msn.com, sostiene que no hay un momento del día que sea necesariamente mejor para tomar una ducha. Sin embargo, hacerlo antes de acostarse puede favorecer la conciliación del sueño.

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Más allá de sus posibles beneficios para descansar mejor, quienes prefieren ducharse por la noche podrían compartir algunas características en su manera de pensar y organizar su vida.

Conoce estos rasgos que podrían estar relacionados con esta costumbre:

Aprovechan el momento para reflexionar: Para algunas personas, la ducha nocturna es mucho más que una rutina de higiene. Es un espacio para desconectarse de las distracciones y repasar mentalmente lo que ocurrió durante el día.Según la revista National Geographic, la ducha puede convertirse en un escenario propicio para procesar ideas, reflexionar y hasta encontrar soluciones a problemas.

A diferencia de quienes se bañan por la mañana para activarse y comenzar sus actividades, quienes lo hacen por la noche pueden aprovechar ese momento para organizar sus pensamientos.

Le dan prioridad a dormir bien: Una ducha antes de acostarse también puede ser parte de una rutina para mejorar el descanso.De acuerdo con la Sleep Foundation, bañarse entre una y dos horas antes de ir a la cama puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente. Esto ocurre porque, después del baño, el cuerpo comienza a reducir su temperatura, un proceso relacionado con la preparación natural para dormir.

Quienes incorporan esta práctica podrían valorar especialmente la comodidad y los beneficios de tener una rutina nocturna establecida.

Necesitan marcar el final del día: La ducha también puede funcionar como una especie de botón para apagar el modo de trabajo. Después de una jornada de responsabilidades, estudios o actividades físicas, algunas personas utilizan ese momento para dejar atrás las preocupaciones y establecer una separación entre sus obligaciones y su tiempo personal.

Así, bañarse por la noche se convierte en un pequeño ritual que les permite relajarse y prepararse para descansar.

Son más sensibles a la suciedad: Para algunas personas, acostarse sin haberse bañado después de pasar el día fuera de casa resulta sencillamente incómodo.

La sensación de tener encima el sudor, el polvo y la contaminación acumulada durante horas puede ser suficiente para querer darse una ducha antes de meterse en la cama.Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina exploró las diferencias individuales relacionadas con la sensibilidad al asco y la percepción de contaminación.

Aunque esto no significa que todas las personas que se bañan de noche tengan esta característica, podría ser uno de los factores que influyen en esa preferencia.

Disfrutan de la soledad y la tranquilidad: La ducha nocturna puede convertirse en uno de esos pocos momentos del día en los que no hay que atender llamadas, contestar mensajes ni cumplir con las expectativas de otras personas.

Para quienes disfrutan de los espacios individuales, representa una oportunidad para relajarse sin interrupciones y recuperar energías.

Investigaciones publicadas en la revista científica PLOS One han explorado cómo las preferencias sensoriales y las rutinas pueden relacionarse con las experiencias individuales.

En ese contexto, la tranquilidad de una ducha nocturna puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan momentos de menor estimulación.

Podrían ser más activos durante la noche: El horario en que una persona prefiere ducharse también podría estar relacionado con su cronotipo, es decir, su tendencia natural a sentirse más alerta y activa en determinados momentos del día.

Según la Sleep Foundation, las personas con cronotipo vespertino suelen experimentar sus mayores niveles de energía y concentración durante la tarde y la noche. Por eso, las duchas mañaneras podrían resultarles menos atractivas que las nocturnas.

¿Y qué pasa con las apariencias? Hay quienes prefieren ducharse por la mañana porque disfrutan de comenzar el día con esa sensación de frescura antes de salir de casa. Sin embargo, quienes optan por hacerlo de noche parecen darle más importancia a la comodidad de tener esa tarea resuelta y aprovechar mejor su tiempo al levantarse.

Esto podría reflejar una preferencia por la practicidad y la eficiencia, aunque no necesariamente significa que les preocupe menos su apariencia.

Al final, ducharse por la noche o por la mañana -o ambas- es una decisión personal. Lo importante es mantener una buena higiene y encontrar el horario que mejor se ajuste a las necesidades y al estilo de vida de cada cual.