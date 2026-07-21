¿Te duelen las manos cuando usas el teléfono? Tanto enviar mensajes de texto y desplazarte por la pantalla podría estar cansando tus dedos.

El término “pulgar de texto” describe una amplia gama de dolores relacionados con el uso del teléfono, causados por el cansancio de los tendones y el dolor articular, como rigidez general, pulsaciones cerca del nudillo y un chasquido al doblar el pulgar.

Si no se trata, el tecleo y el deslizamiento repetitivos pueden derivar en problemas más graves como el síndrome del túnel carpiano y la artritis.

Durante décadas, la gente ha usado sus dispositivos sin parar, con advertencias sobre las lesiones por sobreuso (como el pulgar de BlackBerry). Los “smartphones” actuales son más grandes y pesados, y la forma en que los usamos también ha cambiado: además de hablar y enviar mensajes de texto, es común pasar horas navegando sin rumbo por internet, pagar facturas e incluso ver películas y series completas.

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“Los dispositivos móviles llegaron para quedarse. Así que, en lugar de decir ‘no puedes usar tu dispositivo’, simplemente necesitamos aprender y pensar en maneras de hacer que los dispositivos sean compatibles con la vida moderna”, dijo la Dra. Maureen O’Shaughnessy del Centro de Cirugía de la Mano de University of Kentucky HealthCare.

Qué hacer para evitarlo

Mantener las muñecas y los codos fijos en la misma posición durante horas puede provocar dolor en zonas como la base del pulgar o la muñeca. Sostener el teléfono en posición vertical durante largos periodos también puede cansar los demás dedos.

O’Shaughnessy afirmó que la gente suele darse cuenta de los efectos dolorosos cuando no usa tanto su dispositivo, como por ejemplo durante las vacaciones. Es entonces cuando desaparecen la irritación o los dolores leves relacionados con el uso del teléfono.

La forma más sencilla de aliviar este dolor es desconectar, es decir, limitar el tiempo que pasas con el teléfono o tomar breves descansos entre sesiones de navegación.

Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Si te resulta difícil desconectar, prueba a cambiar de postura, alterna las manos para escribir y usa el índice u otros dedos.

Las funciones de accesibilidad integradas también pueden minimizar el uso excesivo del pulgar. Prueba a enviar mensajes usando la función de dictado por voz y aumenta el tamaño del texto para no tener que sujetar el teléfono tan cerca.

También existen accesorios de agarre circulares y en forma de anillo que se acoplan a la parte posterior del teléfono y distribuyen el peso de manera más uniforme en la mano.

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Ejercicios para la mano

Los estiramientos sencillos del pulgar y la muñeca pueden proporcionar alivio. Si te duelen las manos después de un largo día en la pantalla, estíralas a diario. Flexiona la muñeca inclinando la palma hacia ti y alejándola, y empuja y tira hacia abajo con la otra mano. O’Shaughnessy también recomendó flexionar cada uno de los dedos y hacer pequeños círculos con los pulgares.

Para aliviar el dolor en la base del pulgar, puedes colocar la mano sobre una superficie plana y separar el pulgar de los demás dedos, manteniendo esa posición durante unos 30 segundos.

Si los dolores, el entumecimiento o el hormigueo persisten incluso después de limitar el tiempo frente a las pantallas y usar remedios como ibuprofeno o hielo, consulta a un médico para ver si podría tratarse de algo más grave.

El uso constante del teléfono puede agravar la artritis del pulgar o causar tenosinovitis de De Quervain, que se manifiesta como dolor agudo o hinchazón en la base del pulgar y la muñeca. También puede provocar síndrome del túnel carpiano, causado por la compresión de un nervio. El dedo en gatillo, que se caracteriza por un bloqueo doloroso en el pulgar al doblarlo, se produce por la inflamación de un tendón.

Es fácil caer en un ciclo interminable de desplazamiento y deslizamiento. Tomar un breve descanso intencional para ajustar la postura aún puede marcar la diferencia.

“Nuestras manos no están diseñadas para usar el teléfono todo el día”, dijo el Dr. Eugene Tsai, cirujano de Ortopedia y Medicina Deportiva de Cedars-Sinai.

“Para poder usar el teléfono, debemos cuidar nuestras manos”, agregó.