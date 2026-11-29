Tronarse los dedos es una costumbre que muchas personas realizan de manera habitual. El sonido que producen las articulaciones al estirarse o presionarse suele relacionarse con posibles daños en los huesos, desgaste o incluso artritis. Sin embargo, las investigaciones científicas disponibles no han demostrado que este hábito provoque esas enfermedades. La explicación está en un fenómeno físico que ocurre dentro de las articulaciones.

Durante años, la creencia de que tronarse los dedos puede deformar las manos o causar problemas articulares se ha transmitido entre generaciones.

No obstante, la medicina ha estudiado este comportamiento y ha encontrado que el sonido característico no significa necesariamente que exista una lesión.

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Renata Gregorio Paulos, médica traumatóloga especialista en manos del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, explicó a National Geographic que el crujido está relacionado con cambios de presión en el interior de las articulaciones.

¿Por qué suenan los dedos cuando una persona se los truena?

Las articulaciones contienen líquido sinovial, una sustancia que permite lubricar sus superficies, facilitar el movimiento y contribuir al mantenimiento de los cartílagos. Cuando una persona estira o separa los dedos, se modifica la presión dentro de la articulación.

Esta variación provoca que los gases disueltos en el líquido sinovial formen rápidamente una cavidad. El fenómeno, conocido como cavitación, está relacionado con el sonido que se escucha al tronar los nudillos.

Después de producirse el sonido, generalmente no es posible repetirlo de inmediato en el mismo dedo. Esto ocurre porque la articulación necesita varios minutos para recuperar las condiciones que permiten que se genere nuevamente la cavitación.

¿Provoca artritis o deformaciones en las manos?

Una de las principales preocupaciones relacionadas con este hábito es la posibilidad de desarrollar artritis o artrosis. Sin embargo, los estudios disponibles no han demostrado que tronarse los dedos aumente el riesgo de presentar estas enfermedades.

Hasta ahora, no hay pruebas científicas de que el hábito pueda causar daños a la salud de las manos o engrosar las articulaciones, afirmó Gregorio Paulos en declaraciones recogidas por ‘National Geographic’.

La especialista recordó un experimento realizado por el médico estadounidense Donald Unger, quien decidió estudiar los posibles efectos de este comportamiento durante cinco décadas. Unger se tronó los nudillos de la mano izquierda al menos dos veces al día durante 50 años, mientras evitó hacerlo con la mano derecha. Según sus cálculos, había repetido el movimiento más de 36,000 veces.

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Al finalizar el experimento, ninguna de sus manos presentaba artritis ni diferencias importantes en las articulaciones o en el líquido sinovial. El médico publicó sus observaciones en 1998 mediante una carta en la revista científica Arthritis and Rheumatism.

Aunque este caso individual no permite establecer conclusiones generales, la traumatóloga explicó que otras investigaciones realizadas con grupos más amplios tampoco han logrado demostrar una relación entre tronarse los dedos y el deterioro de las articulaciones.

¿Tiene algún beneficio para las articulaciones?

Además de investigar sus posibles consecuencias negativas, los especialistas han examinado si este comportamiento puede aportar algún beneficio para la movilidad de las manos.

De acuerdo con Gregorio Paulos, algunos análisis identificaron un pequeño aumento temporal en el rango de movimiento de las articulaciones después de producir el chasquido. Pero nada significativo, y al cabo de un rato las articulaciones vuelven a su estado normal, explicó la especialista.

Por esta razón, las investigaciones citadas no permiten afirmar que tronarse los dedos mejore de manera permanente la flexibilidad o contribuya a prevenir enfermedades articulares.

Cuándo debe preocupar el sonido de una articulación

Aunque el crujido habitual de los dedos no se ha relacionado de manera concluyente con enfermedades articulares, existen situaciones en las que es importante prestar atención a las señales del cuerpo.

No se recomienda forzar las articulaciones hasta experimentar dolor. Si el sonido aparece acompañado de inflamación, molestias persistentes o pérdida de movilidad, conviene consultar a un profesional de la salud para determinar su causa.

También es importante distinguir el sonido de los nudillos de otros ruidos que pueden producirse en las rodillas, los hombros, el cuello o la espalda. En estas zonas, algunos chasquidos pueden estar relacionados con el movimiento de tendones y ligamentos sobre otras estructuras del cuerpo.