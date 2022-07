Un 30% a 40% de la población podría tener hepatitis C sin saberlo La enfermedad no da síntomas específicos y “muchas veces puede ser silente”, lo que lleva a que muchas personas no reciban diagnóstico ni tratamiento.

Alrededor del 30% al 40% de la población podría estar contagiada con hepatitis C sin saberlo, a pesar de que se trata de una enfermedad crónica que es actualmente tratable y curable, y que los tratamientos están disponibles. El dato fue compartido por varios especialistas durante un encuentro que se llevó a cabo en el Centro Comprensivo de Cáncer como parte del Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebra el 28 de julio. "La preocupación más importante es que no estamos diagnosticando a nuestros pacientes temprano. En el pasado se incluía solamente ciertos grupos de la población, personas de diálisis, personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 1992, los famosos 'baby boomers' que nacieron del 1945 al 1965. Estaban demasiado encasillados en estos grupos", explicó el doctor Juan Carlos Lemus, infectólogo con especialidad en trasplantes, que fue uno de los que participó del encuentro. "Ahora lo que hacemos es que todo adulto de 18 años de edad, irrespectivo a su factor de riesgo, tiene que hacerse la prueba para saber su estado, si es positivo o no, si tiene la infección o no. Y si la tienes alto riesgo pues entonces repetir la prueba cada seis a 12 meses", agregó. "Pero lo más importante es hacer el diagnóstico para poder entonces canalizar y saber qué vamos a hacer y qué tratamiento efectivo vamos a dar a nuestros pacientes". Los especialistas atribuyen esta situación a que tan pocas personas se sometan a pruebas y, de ser necesario a tratamientos, por falta de educación y desconocimiento de esos tratamientos disponibles hoy día, y que pueden curar de manera efectiva a entre 96% a 99% de los pacientes en apenas dos meses, con efectos secundarios mínimos. Otro factor que podría estar incidiendo en que pacientes no reciban tratamiento puede ser los costos de pruebas y tratamientos y la burocracia para la tramitación de dichos costos y pagos a través de los planes médicos. Por otro lado, explicó el doctor, la enfermedad no da síntomas específicos y "muchas veces puede ser silente", lo que lleva a que muchas personas no reciban diagnóstico, ni el tratamiento subsecuente. No tratar la infección de hepatitis C puede llevar a consecuencias graves, tales como cirrosis, fallo hepático o cáncer hepático. Para una idea de la magnitud del problema, tan solo el año pasado, la organización VOCES identificó 230 pacientes de hepatitis C, sin embargo, según explicó su directora Lilliam Rodríguez, actualmente desconocen si están bajo tratamiento, pues los recursos para atender a los pacientes no están debidamente integrados. Sin embargos, con esfuerzos como este se pretende desarrollar políticas para, no solo atender adecuadamente a los pacientes de hepatitis C, sino también lograr la meta de erradicarla para 2030.