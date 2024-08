Uno de los aspectos más importantes dentro de una relación es mantener la confianza y la comunicación, pero cuando hay desacuerdos en estos dos aspectos, algunos pueden sospechar sobre su pareja, lo que le da paso a las inseguridades y los celos.

Las expertas en relaciones de pareja Yasmin Ibrahim y Tina Wilson le explicaron a ‘Daily Mail’ cuáles son las acciones que las personas infieles suelen realizar de manera frecuente con el fin de ocultar que tienen a otra persona en su vida, lo que le podría ayudar en caso de que tenga alguna sospecha.

Pero debe tener cuidado, ya que descubrir una infidelidad puede darle paso a las emociones fuertes, por lo que puede sentirse traumatizado por la traición de la confianza y la pérdida de seguridad emocional, mientras que el otro podría temer a que su ser querido nunca lo perdone, según ‘MayoClinic’.

Esconder el celular

Si nota que su pareja comienza a utilizar su celular en momentos o lugares en los que puede estar completamente solo y al preguntarle qué hace reacciona de mala manera, puede ser un inicio de que no le tiene confianza o que puede estar escondiendo algo.

“Si entran en pánico cuando te acercas al teléfono, podría ser señal de que hay algo en el teléfono que no quieren que veas”, explicó Yasmin Ibrahim para ‘Daily Mail’.

Las contraseñas

Para proteger su celular de personas que no quiere que accedan a su información sensible y personal, generalmente se ponen contraseñas en el dispositivo móvil, pero si ambos suelen tener acceso a estos datos y de repente cambia la contraseña, ya sea de manera frecuente o no, puede que esté ocultado algo.

Revisar de manera obsesiva el celular

Debido al auge de las redes sociales, es probable que tanto usted como su pareja estén revisando de manera constante su teléfono celular, pero al hacerlo de manera obsesiva y de un momento a otro, podría ser una señal de que se está manteniendo una conversación con otra persona fuera de su relación.

Archivar conversaciones

Las nuevas opciones de las aplicaciones de mensajería permiten esconder u ocultar algunas conversaciones, lo que se podría utilizar para evitar que la otra persona logre acceder a ciertos contactos y así alejar las sospechas de una infidelidad.

Tener perfiles en aplicaciones de citas

El uso de las aplicaciones de citas es cada vez más común, puesto que esto le facilita a muchas personas el poder encontrar amigos, una pareja o mantener relaciones sexuales, por lo que también se convierte en un escenario en el que se buscan aventuras extramatrimoniales.