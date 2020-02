¡Y dijo que sí!

Como muchos enamorados, Jerry Encarnación Rivera quería asegurarse de que la petición de matrimonio a su pareja, Keshielys Soe García Hernández, fuera memorable. Para lograrlo, no solo escogió el festejo romántico que evoca un Día de San Valentín, sino que puso todo su esfuerzo para hacer que el momento se convirtiera en uno inolvidable. Por eso, la idea de hacerle la propuesta a través de un billboard o valla publicitaria rondó su mente.

“Estaba buscando algo diferente, algo que la impresionara y algo que fuera grande, que no tuviera yo que gritarlo, sino que la gente lo viera”, dijo con ilusión el joven, quien momentos antes confesó a Primera Hora sentir “un poco de nervios” a la espera del momento.

PUBLICIDAD

La imagen de la propuesta aparece en el letrero ubicado en la calle Acuarela, por la avenida Rafael Martínez Nadal, cercano a los predios del restaurante mexicano Híjole, en Guaynabo. “Keshielys Soe ¿Te quieres casar conmigo? – Jerry”, lee el mensaje junto a una foto de una sortija de compromiso, y otra de la pareja.

“Me siento nervioso porque es un momento especial, y es algo que ella busca. Anteriormente lo hemos hablado”, confesó emocionado el novio, quien mencionó que se conocen desde infancia, pero “hace 8 años que somos novios a nivel oficial”.

La pareja natural de San Juan llegó poco después de las 6:00 de la tarde junto a sus hijos, Ian Gabriel, de 10 años, y Dylan Jeriel, de 9 meses, con el pretexto de cenar en el restaurante.

La imagen de la petición apareció ante la vista de Keshielys Soe, con familiares y conductores de la transitada vía como testigo.

A la pregunta de si aceptaba la propuesta matrimonial, la enamorada dijo un sí inmediato mientras su compañero le mostraba el anillo. Un beso selló el emotivo momento, a la par con los aplausos de los presentes.

“Esto se me hizo difícil porque ella es bien investigativa”, confesó Jerry, y resaltó el apoyo de sus hermanos Jerson, Tayron y Tashira, y su cuñada Yatza como cómplices de la planificación.

Por su parte, Keshielys mencionó que sospechaba de las intenciones de su enamorado en proponerle matrimonio, pero no sabía en detalle cómo sería. “Es que él no sabe mentir”, dijo entre risas a Primera Hora poco después del romántico encuentro. “Ya me lo estaba diciendo en estos días con ciertas claves”.

PUBLICIDAD

A su vez, reveló que hace tiempo se dio cuenta de que era el hombre con quien quiere compartir el resto de su vida “porque hacemos un team brutal, pensamos diferente pero nos entendemos bien”.