De acuerdo con la psicología, el lenguaje corporal consiste en mensajes no verbales como movimientos del cuerpo, expresiones faciales, tono, volumen vocal y otras señales que podrían indicar lo que piensa sin la necesidad de hablar.

Cuando le gusta alguien y está comenzando a desarrollar sentimientos afectivos, puede que intente ocultarlos mientras descubre si lo que siente es recíproco. No obstante, hay un gesto en específico que podría delatarlo.

En su libro “Love Signals: A Practical Field Guide to the Body Language of Courtship” (“Señales de amor: una guía práctica sobre el lenguaje corporal del cortejo”, en español), el antropólogo David Givens, especializado en lenguaje corporal, exploró cuáles eran los signos y señales no verbales de las personas cuando intentaban conquistar a alguien.

“Como medio de comunicación, el lenguaje silencioso del amor es anterior al habla en millones de años. Hoy en día, todavía expresamos emociones y sentimientos en gran medida sin palabras. Las posturas, los gestos y las señales faciales de atracción son universales, en todas las sociedades y culturas”, explicó.

Según el experto, el gesto que claramente refleja atracción hacia otra persona es inclinarse ligeramente hacia ella. Este movimiento corporal, instintivo y sutil, indica un deseo de acortar la distancia y fortalecer la conexión.

Cuando a alguien le gusta una persona, su postura tiende a cambiar de forma natural, mostrando apertura y acercamiento. Por lo tanto, si durante una conversación se inclina hacia el otro sin darse cuenta, es una señal evidente de interés.

Similarmente, un artículo del portal de psicología “BetterHelp”, revisado por la consejera clínica de salud mental Majesty Purvis, resaltó que inclinarse elimina la distancia física y barreras entre las dos personas.

“Si observas a dos personas inclinándose una hacia la otra y conversando, puede indicar que se sienten atraídas el uno por el otro. Inclinarse hacia adelante puede indicar un deseo de mayor intimidad y que la persona le está prestando mucha atención”, agregó.

¿Cuáles son otras señales que pueden indicar atracción hacia el otro?

El medio ya citado mencionó otros dos sutiles gestos de lenguaje corporal que podrían indicar que le gusta la otra persona.

No obstante, es importante recordar que en todas las relaciones la comunicación es clave y la única forma de tener certeza sobre los sentimientos del otro es preguntando.