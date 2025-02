Las relaciones sentimentales son consideradas vínculos románticos que se fortalecen gracias a elementos como el amor, el respeto, la comunicación y la confianza entre ambas personas.

Sin embargo, en la actualidad, las interacciones monogámicas tradicionales han empezado a disminuir dentro de la sociedad a causa de la popularización de romances abiertos, sin compromiso o poliamorosos.

Sumado a esto, en los últimos años ha surgido un fenómeno particular en el que muchas mujeres no encuentran del todo necesaria la participación de parejas en sus proyectos de vida, especialmente si no tienen planeado tener una familia convencional.

Frente a esto, el psicólogo estadounidense Robert Sternberg ha dedicado varias de sus investigaciones al estudio del amor y los tipos de pareja, a partir de la identificación y el análisis de los componentes básicos presentes en estos vínculos afectivos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el experto en salud mental dio a conocer su Teoría Triangular del Amor, la cual se encuentra integrada por tres factores fundamentales que ayudan a clasificar de una mejor manera el tipo de romance que entablan las personas: intimidad, pasión y compromiso.

Intimidad

De acuerdo con Sternberg, esta sensación de cercanía se encarga de promover la conexión dentro del que destaca el nivel de comunicación, la proximidad y el deseo de bienestar hacia la otra persona.

Pasión

En cuanto al segundo componente, el psicólogo explicó que este suele caracterizarse por el deseo intenso, lo que a su vez está acompañado de una gran atracción sexual que también produce la excitación emocional con respecto a los momentos y experiencias que se comparten en diferentes ámbitos de la vida.

Compromiso

La permanencia mutua dentro de la unión sentimental es conocida como la etapa del compromiso, en la que ambas personas de manera regular toman la decisión consciente de proyectar su relación a largo plazo.

Conforme a ello, el investigador destaca que los vínculos amorosos con el tiempo pueden llegar a integrar estos tres factores o que, por el contrario, es posible que uno de ellos se haga más presente que los otros, ocasionando una transformación acorde con los objetivos individuales que cada individuo se plantea para la vida.

Por su parte, la Opinion Research Corporation de New Jersey ha realizado un estudio para conocer cuáles son los aspectos que hacen atractivos a los hombres, por lo que la empresa demográfica aplicó una encuesta a más de 1,000 mujeres entre los 21 y 24 años.

Los resultados del análisis revelaron que el atractivo físico no es lo más importante para las jóvenes, por el contrario, evidenciaron que cerca del 66 por ciento de ellas prefieren a los hombres que cuentan con integridad moral.

A partir de esto, los expertos en psicología confirmaron que el apoyo financiero en una relación ha empezado a estar sobrevalorado desde que las mujeres cuentan con independencia económica y es por ello que consideran innecesaria a una pareja en cualquier etapa de la vida, si esta condiciona su futuro y proyecto personal.