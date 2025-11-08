Para muchos, las señales de cariño de una persona se basan en recibir palabras cálidas, sonrisas compartidas y promesas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación comienza a cambiar y ciertas acciones empiezan a desaparecer.

Aunque muchos expertos dicen que el amor con el tiempo se transforma, también comentan que quien verdaderamente ama no solo lo dice, sino que también lo demuestra.

Así lo explicó la psicóloga Marta Soro en su cuenta de TikTok e Instagram, @martasoro.psicologia, donde publicó un vídeo en el que expone las “señales de que estás con alguien que verdaderamente te quiere”.

Allí explicó que estas muestras no solo son con palabras, sino también con detalles, ya que en muchas ocasiones las personas suelen confundir el afecto con costumbres.

De acuerdo con la especialista, una de las primeras señales de un amor auténtico y verdadero es el interés genuino el uno por el otro: “Se interesa por saber cómo estás y cómo te sientes”, manifestó Soro.

Cuando las parejas se escuchan mutuamente y se aconsejan, se fortalece la conexión y la confianza.

Otra de las cosas en las que Soro hace mucho énfasis es escuchar la opinión del otro y respetar su forma de ser. Esto es importante en la relación, ya que, aunque muchas veces no coinciden con lo que piensa la otra persona, es un síntoma de que tienen un vínculo sano y maduro.

El tiempo de calidad en una relación también es importante; cuando no lo demuestran, da a entender que no se interesan por el vínculo que tienen o están construyendo.

“Tiene detalles de atención que te hacen sentir especial. Además, te dedica tiempo, sabe aconsejarte y escucharte”, afirmó.

Por otro lado, la motivación mutua también juega un papel importante en la relación, pues hace sentir especial a esa persona, y esto marca la diferencia entre el cariño cotidiano y el amor que se construye.

“Te hace sentir importante en tu vida y te motiva a ser mejor persona. Si comete un error, pide disculpas y hace todo lo posible por cambiar”, argumentó.

Otras de las señales importantes es que se evitan los comentarios hirientes y las ofensas. Además, se demuestra siempre con hechos lo importante que es la relación.

“No te lastima ni te ofende con comentarios hirientes; al contrario, te demuestra con hechos y acciones lo mucho que le importas”, concluyó.