( El Tiempo / GDA )

En muchos casos, aunque el amor terminó, el cariño y el vínculo emocional persiste más allá de la ruptura amorosa. Expertos en psicología explican comportamientos que dan indicio de que su ex pareja lo sigue queriendo, incluso después de decir adiós.

Lala Ferreiro, psicóloga entrevista por el medio “cuerpomente” explicó, “Aunque las relaciones pueden terminar, el cariño profundo (el de verdad, el que nace desde el alma) no desaparece, así como así”.

Si aún consulta con su expareja luego de terminar es posible que aún el vínculo amoroso no se haya roto.

En su consulta, explicó que ha visto “muchísimos casos de personas que, aun después de romper, siguen sintiendo un amor sincero y duradero hacia su expareja”.

¿Cuáles señales indican que su ex pareja lo extraña?

Algunas de las señales que indican que su antigua relación lo sigue queriendo según expertos en psicología son las siguientes:

Mantiene interés por tu bienestar

Si todavía mantienen conversación y se preguntan por su diario y el bienestar el vínculo emocional sigue vivo

Conserva recuerdos con aprecio

Aún conserva fotografías y recuerdos de cuando estaban juntos, lo que indica que valora el tiempo vivido

Mantienen contacto regular por redes sociales

Revisa constantemente sus historias o da like en las publicaciones recientes

Rompen el contacto cero con alguna excusa

Tal vez pueda tratar de devolver alguna pertenencia después de un tiempo o incluso preguntar por información con poca relevancia

Se muestran evasivos cuando preguntan por su ex

Al evadir conversaciones que involucran a su expareja es un claro indicio de que las emociones siguen vivas.

La psicóloga Katherine Cullen en el medio “Psychology Today”, explicó que antes de salir en otra cita es necesario saber si ha superado a su expareja para evitar confundir las emociones, lo cual se puede evidenciar con las señales antes mencionadas.

Este tipo de cariño no significa que quieran volver a reconciliarse, más bien es reconocer que las conexiones emocionales y de respeto durante la relación perduran aún en la ruptura.