Es común que en las relaciones interpersonales, la confianza y la conexión sexual aumente a medida que las personas que hacen parte de una empiecen a conocer cada vez más detalles de la personalidad del prójimo.

La fraysexualidad (o fraisexualidad) no es algo a lo que se le pueda dar la etiqueta como una identidad de género, sino que se trata de una predilección o preferencia que, en general, tienen algunas personas que se autodeterminan como asexuales, pero que so puede presentar en cualquier persona.

¿Qué es la fraysexualidad?

En el caso de la fraysexualidad ocurre un fenómeno muy diferente: esta se presenta cuando la persona ve aumentada su atracción sexual hacia alguien con quien no hay un vínculo amoroso profundo. Es decir, es cuando una persona tiene un interés sexual en otra, pero cuando la conoce, este se va perdiendo.

“La fraysexualidad es la experiencia de atracción sexual por personas que son menos familiares, donde la relación no llega a un punto de comodidad emocional”, explicó Rachel Klechevsky, terapeuta y educadora sexual, referenciada por la revista ‘Women’s Heatlh’.

Sin embargo, este fenómeno se puede presentar de diferentes formas, de acuerdo con las experiencias y perspectivas de la persona. “Para algunos, la fraysexualidad tiene que ver con la duración preferida de las relaciones íntimas”, agregó Taryn Dier, psicoterapeuta, entrenadora y consultora especializada en sexualidades y estilos de vida alternativos, citada por la misma revista.

Dier también asegura que la fraysexualidad no discrimina ningún tipo de relaciones, orientación sexual o identidad de género.

¿Cómo saber si usted es fraysexual?

Hay que tener en cuenta que el ser humano experimenta constantemente con sus gustos a lo largo de su vida. Las experiencias siempre están en evolución, por lo que es normal que la concepción que tenga una persona involucrada en una relación sentimental también pueda cambiar con el paso del tiempo.

“Una persona fraysexual puede notar que una vez que sus relaciones se vuelven más íntimas o integradas, pierden la atracción sexual por sus parejas -mencionó Klechevsky-. Nuevamente, esto no significa que no amen a sus parejas o que no quieran un futuro con ellas, solo significa que ya no se sienten atraídos sexualmente por ellas”.

Así mismo, las personas fraysexuales también tienen la tendencia de tener una fuerte atracción secual hacia otras personas. “Las personas fraysexuales en relaciones a largo plazo se preguntarán si son asexuales una vez que la relación evolucione, y luego se sentirán atraídos sexualmente por una persona que acaban de conocer”, agregó.

Según Emma Hewitt, educadora sexual, en declaraciones para el portal de salud y vida masculina ‘AskMen’, la atracción y la conexión romántica se pueden desnivelar desde el instante de que el vínculo emocional se consolida poco a poco, haciendo más proclive que una persona fraysexual empiece a buscar la forma de satisfacer su apetito sexual acercándose a personas desconocidas.

“Tienden a perder el interés sexual una vez que desaparece la excitación inicial y forman un vínculo emocional. Pero es importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de interés sexual. Los fraysexuales no necesariamente perderán el interés romántico en una pareja, señaló.