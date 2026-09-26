La creencia de que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres ha sido estudiada durante años. Una nueva investigación se concentró en entender qué factores están relacionados con el deseo sexual masculino.

El estudio fue publicado en la revista ‘Psychology & Sexuality’ bajo el título “Compartiendo el amor: Un análisis del impacto de la masculinidad, el equilibrio en la relación y la satisfacción en la relación sobre el deseo sexual de los hombres”. Sus autores son Isobel K. Wilson, Eva Johansen y Simone Buzwell.

Para la investigación, los autores analizaron las respuestas de 118 hombres australianos, de entre 18 y 39 años. Los participantes respondieron preguntas sobre sus relaciones de pareja, qué tan satisfechos estaban con ellas y qué pensaban sobre las ideas tradicionales relacionadas con la masculinidad.

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Dos tipos de deseo sexual

Los investigadores tuvieron en cuenta dos formas de deseo sexual:

Deseo hacia la pareja: son las ganas o el interés por tener relaciones sexuales con la persona con la que se tiene una relación.

son las ganas o el interés por tener relaciones sexuales con la persona con la que se tiene una relación. Deseo en solitario: es el interés por tener actividad sexual sin la participación de la pareja, como ocurre con la masturbación.

Al analizar el deseo hacia la pareja, los investigadores encontraron que sentirse en una relación equilibrada no significaba necesariamente tener más ganas de mantener relaciones sexuales. Es decir, entre los hombres que participaron en el estudio, el hecho de considerar que la relación era justa o equilibrada no estuvo relacionado con un mayor deseo hacia su pareja.

En cambio, sí encontraron una relación entre las ideas tradicionales sobre la masculinidad y el deseo hacia la pareja. Los hombres que estaban de acuerdo con este tipo de creencias reportaron mayores niveles de deseo sexual hacia su pareja. Sin embargo, esto no significa que esas ideas sean las que provoquen directamente un mayor deseo.

Cuando los investigadores analizaron las ganas de tener actividad sexual por cuenta propia, como masturbarse, encontraron otro resultado. Los hombres que estaban más satisfechos con su relación tendían a reportar menos deseo de hacerlo. Además, quienes veían su relación como más equilibrada también decían estar más satisfechos con su pareja.

Finalmente, los resultados muestran que el deseo sexual masculino está relacionado con distintos aspectos de la vida en pareja y con las ideas sobre la masculinidad. Para los autores, estos hallazgos permiten entender mejor qué factores pueden estar vinculados con el deseo sexual de los hombres.