Durante décadas, la imagen más común de un divorcio estuvo asociada a parejas jóvenes que decidían terminar su relación después de pocos años de matrimonio. Sin embargo, una tendencia creciente está cambiando ese panorama: cada vez más personas mayores de 50 años optan por separarse después de haber compartido gran parte de su vida con la misma pareja.

A este fenómeno se le conoce como “divorcio gris”, un término utilizado para describir las rupturas sentimentales que ocurren en la segunda mitad de la vida. Diversas investigaciones muestran que este tipo de separaciones ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas.

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Un análisis publicado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Familia y el Matrimonio encontró que la tasa de divorcio entre adultos mayores de 65 años se triplicó entre 1990 y 2022, mientras que la proporción en personas de más de 50 años es hoy casi dos veces superior a la registrada en 1990.

La tendencia ha despertado el interés de especialistas en salud mental, quienes intentan comprender por qué personas que permanecieron juntas durante décadas deciden separarse cuando se acercan o ya han alcanzado la jubilación.

Según la psicóloga Chivonna Childs, de la Clínica Cleveland, las razones suelen ser distintas a las que predominan en rupturas de personas más jóvenes. “Ya no estamos obligadas a permanecer en un matrimonio por estabilidad económica”, explicó la especialista al analizar los cambios sociales que han transformado la forma en que las personas enfrentan sus relaciones en la madurez.

Entre los factores más frecuentes aparecen la búsqueda de crecimiento personal, la sensación de estancamiento, la falta de satisfacción emocional, el deseo de independencia tras la salida de los hijos del hogar y la necesidad de encontrar una conexión más significativa con la propia vida. También influyen eventos que cambian la perspectiva de las personas, como enfermedades graves o experiencias cercanas a la muerte.

Para Childs, muchas de estas separaciones no nacen de un conflicto puntual sino de una decisión consciente de replantear el rumbo de los años que quedan por delante. “El divorcio en la tercera edad suele ser una decisión que se toma para mejorar la vida de alguien y buscar el crecimiento personal”, afirmó.

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El impacto emocional

Aunque algunas personas experimentan una sensación de liberación tras la ruptura, el divorcio gris también puede representar una carga emocional importante.

La razón es que no solo termina una relación sentimental, también desaparecen rutinas, proyectos compartidos y una identidad construida durante años. En muchos casos, la separación implica reorganizar vínculos familiares, amistades y expectativas sobre el futuro.

La Clínica Cleveland señaló que incluso cuando la decisión fue deseada, es normal atravesar un proceso de duelo. En palabras de Childs: “Aunque hayas deseado el divorcio, sigue siendo una pérdida”.

La especialista añadió que muchas personas experimentan tristeza no necesariamente porque quieran regresar a la relación, sino porque deben adaptarse a una vida completamente distinta. “No significa que necesariamente quieras recuperarlo. Significa que estás de duelo por la vida que tenías y que ya no existirá”.

¿Se arrepienten?

El arrepentimiento no aparece en todos los casos. Algunos adultos mayores reconocen que la soledad puede convertirse en una preocupación importante, pero también destacan que la decisión suele tomarse después de comparar esa posibilidad con el desgaste emocional acumulado durante años de convivencia.

De hecho, algunos optan por permanecer en los denominados “matrimonios silenciosos”, relaciones en las que la convivencia continúa, pero cada integrante desarrolla una vida prácticamente independiente dentro del mismo hogar.

Cómo evitar llegar a ese punto

Los expertos consideran que la principal herramienta para prevenir una ruptura tardía es la terapia de pareja. Además, recomiendan mantener espacios compartidos, fortalecer la comunicación, programar actividades juntos y expresar de manera clara las necesidades emocionales antes de que los problemas se acumulen durante años.