El amor es esencial como base para mantener una relación de pareja estable. Pero también, los valores y las dinámicas que contribuyan a fortalecer los lazos de unión.

Dentro del compromiso y la complicidad para trabajar en una conexión próspera, resulta ideal acoger recursos que aporten conocimientos en esa dirección. Para la reconocida sicóloga Joharys Aybar, los retiros de pareja son un instrumento de gran utilidad.

“Son bien beneficiosos para la pareja, primero, porque te da un espacio y un tiempo de calidad, que es difícil tener hoy día. Es como este escape de la rutina, de la realidad, y poder entonces sacar un tiempo para nutrir la relación, para alimentar la relación, para tener ese espacio para la conexión, porque una de las cosas que más pasa cuando hablamos de pareja o de relaciones, es cómo mantener, a través del tiempo, la llama encendida o la conexión en la relación”, afirmó Aybar, quien realizará un retiro el próximo 27 de abril de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Hacienda el Lago, en Cayey.

La doctora resaltó que no hay que esperar a que exista una crisis en la relación para decidirse por este tipo de recursos. Por el contrario, tomarlo como una modalidad preventiva pudiera redundar en grandes ventajas. “Yo recomiendo que todos los años la pareja se dé la oportunidad de ir a unos retiros, de ese momento para desconectar y conectar con la relación. No necesariamente tiene que haber un síntoma o algo que te diga ‘corre y ve’”, alertó. “Todo lo contrario, yo lo veo como parte de un hábito saludable en una relación de pareja. Así que es una mirada más desde la prevención, desde sacar tiempo para cuidar la relación. La invitación es que desde la educación se miren los retiros como parte de los hábitos saludables que deben tener y llevar consigo las parejas saludables, porque esa es la mirada, cómo construir relaciones saludables en un mundo donde hay gente que está en relaciones que son disfuncionales”. En este sentido, la también autora del libro “Engancharse es fácil y mantenerse es lo complicado” lamenta la visión de muchas personas que aceptan con naturalidad conductas dañinas o destructivas.

“Normalizan lo disfuncional, lo tóxico. Normalizan estar en relaciones donde padecen, que es algo que hablo en mi libro”, enfatizó la creadora de “Mente Urbana Podcast”, quien ha colaborado con su asesoría en radio y televisión. “Es una de las cosas que yo digo, lo importante de no normalizar el sufrimiento y el dolor en la relación, y empezar a construir relaciones que funcionen, y parte de lo que también compartí en el libro es la importancia de estar cuidando y nutriendo la relación”.

Para la actividad que tiene programada en abril, que describió como “más experiencial”, tiene diversos planes. “No solamente es pasarla bien, tener un rato y desconectarte de la rutina para conectar con la pareja. Nos vamos para Cayey, que invita a la conexión con la montaña, con la naturaleza, que ya de por sí genera un ambiente de bienestar agradable, de desconexión. Es una invitación a la introspección”, detalló.

La creadora de los juegos de cartas para parejas “Enchúlate” y “Janguéate” aclaró que no se trata de una conferencia. Por el contrario, será interactivo y con una agenda diversa. “Vamos a estar haciendo distintas dinámicas. Vamos a trabajar lo que es la comunicación asertiva, lo que es la conexion sexual y la conexión emocional, lo que son los hábitos saludables en las relaciones, lo que son los acuerdos y los límites en una relación de pareja”, adelantó, y reveló que contará con diversos recursos invitados. “Vamos a tener espacio para movimiento corporal, para tocar temas de lo que es tantra”.

Más que amor

Aybar enfatizó en el valor de comprender que tener éxito en pareja requiere compromiso y dedicación. “Una relación se construye día a día, en ese acompañamiento, en ese entendimiento, en esa paciencia. No únicamente se necesita amor para mantener una relación”, sostuvo.

“El amor a lo mejor te da la fuerza, pero no mantiene la relación. Se necesita de otros elementos, de otros pilares, como se le conoce, para sostener una relación de pareja en un mundo que nos invita a estar tan desconectados y conectados al celular”, analizó. “Es importante que las parejas se miren, miren cómo está la relación, cómo se sienten en la relación, y empiecen a trabajar en pro de la relación. Que no se acostumbren a lo que no les gusta. Que miren qué cosas pueden cambiar y mejorar dentro de la relación, porque si quieren, hay posibilidades, pero si quieren, tienen que quererlo las dos personas para hacer ese cambio y para cuidar esa relación”.

Para más información: 787-379-2373 o retirosparaparejas.com