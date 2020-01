Si pudieras hablar con algún ser fallecido que haya significado mucho en tu vida, ¿qué le dirías?

Para la médium Vicki Monroe, comunicarse con los espíritus de personas fallecidas ha formado parte de su realidad desde su infancia. Los ve con total claridad, según cuenta. Los escucha.

A lo largo de su vida, la psíquica, quien reside en Virginia, ha enfrentado tanto las reacciones de quienes creen plenamente en sus habilidades, como las de quienes dudan y hasta se burlan. Pero no los juzga. Después de todo, fue precisamente en la infancia cuando aprendió que para muchos, es más común rechazar la idea de poder entablar comunicación con seres “del más allá”, que aceptar que podemos relacionarnos con los difuntos a pesar de que no podamos verlos físicamente.

Además, ella misma ocultó su habilidad hasta la mitad de sus treintas, cuando la presencia de espíritus claves en su vida – incluyendo el de su padre y el de su hermana, quien murió en un accidente de auto-, le insistieron en dedicar gran parte de su tiempo a ser una mensajera de los espíritus, más allá de las críticas que pudiera despertar en muchos.

“Creo que ser escéptico es una cosa sana, hasta que se utiliza para juzgar. Nunca he creído todo lo que he oído, pero he visto más que la mayoría, y es comprensible que muchas personas, si no ven algo, van a tener dificultades para creer”, comenta la psíquica a este diario desde su residencia en Virginia. Y añade que “cerrar la mente a las posibilidades es limitarse a sí mismo de aprendizaje y de, posiblemente, ver las cosas desde una nueva perspectiva de luz”.

Pero, realizar una consulta a una persona escéptica, ¿afecta tu capacidad? ¿Es más difícil?

“Inicialmente, puede ser más difícil hasta que le dices una validación que no pueden ignorar. Cuando se presenta (el espíritu) de un niño, o de una mascota, alguien que nadie más que la persona que estoy consultando podría saber y le da ese mensaje importante, el escéptico puede convertirse en un creyente muy rápidamente”.

Cabe mencionar que hace más de una década que Monroe se dedica de lleno a realizar este tipo de lecturas o “readings”. Ha colaborado con diversos programas de televisión y de radio en Estados Unidos, así como con unidades investigativas para la solución de crímenes. Un ejemplo fue el caso de Amy St.Laurent, de 25 años, asesinada en Maine en 2001.

Según describe, ve los espíritus con gran claridad y definición, lo que la lleva a especificar que “lucen hermosos, con una belleza indescriptible, no importa cómo haya sido su muerte”. Además, suelen “presentarse jóvenes, sin importar que hayan muerto de vejez”.

¿Se puede seleccionar el espíritu con quien se desea iniciar una comunicación?

“Por lo general, el espíritu que desea hablar se presenta en algún momento durante la sesión. ¿En qué orden? Eso no lo puedo decir, pero sí lo hacen. Hay otros espíritus en el otro lado que pueden tener algo que decirte, y tratan de lograr ser escuchados antes de que el más importante de los espíritus (el que la persona anhela) se presente y ocupe gran parte de la consulta”.

En el proceso de comunicación, ¿hace diferencia la manera en que la persona falleció?

“Todos los espíritus cruzan. No importa cómo hayan muerto, todas las almas son hermosas, jóvenes, sanas y llenas de amor. Incluso, si el físico se transforma en otra cosa, nuestras almas nunca se dan por vencidas, aun después de que nuestra vida ha terminado, cruzamos y vemos lo que hemos aprendido, y cruzamos”.

Pero, ¿es cierto que algunos espíritus se quedan apegados a la tierra?

“Ningún alma se quede atrás. Todas cruzan. La razón por la que algunas personas ven y sienten que tienen espíritus a su alrededor o en sus casas y demás lugares, es que nos visitan. No nos persiguen, pero nos visitan de vez en cuando. También, cuando necesitamos su presencia, se quedan cerca de nosotros para tratar de ayudarnos y guiarnos para hacer lo correcto. Solo tenemos que escuchar”.

¿Cómo es posible realizar una consulta a larga distancia?

“No es diferente para mí en comparación con una en la que estaría de frente a alguien en mi casa u oficina. Veo, escucho y hablo con los espíritus 24/7 desde la edad de cuatro, y reconozco su presencia desde el momento en que veo un nombre o escucho una voz. La distancia no hace diferencia en absoluto”.

¿Cómo podemos escuchar lo que dicen nuestros seres queridos fallecidos?

“Una de las mejores maneras es a través de la meditación. Así podemos calmar a un cerebro muy ocupado y confundido. La meditación nos enseña a calmar al cerebro y captar los mensajes que necesitamos, nos guía. Pero a menudo la gente no hace esto porque le toma tiempo, o no tienen la paciencia para practicarlo. Sin embargo, como en cualquier otra cosa en la vida, necesitas la práctica para lograr la meditación. Me gustan las meditaciones guiadas, como un sonido relajante de la naturaleza, y una voz que te resulte personalmente reconfortante, que te guíe a un lugar de calma, de relajación. La práctica es muy importante”.

En general, ¿qué tipo de mensajes o enseñanzas los espíritus quieren que tengamos presente?

“Antes de tener esta vida, todos elegimos un plan, un curso de acción, por así decirlo. Lo que nos gustaría lograr en la vida, y lo que debes seguir. El problema es que a menudo nos convertimos en tan humanos, que nos olvidamos de que tenemos esa voz interior dentro de nosotros para orientarnos. Es esa sensación que te advierte: ‘no estoy seguro de que es una buena idea’. Nosotros no escuchamos lo suficiente. Si lo hiciéramos, se nos haría más fácil tomar decisiones, y no estaríamos diciendo ‘¡yo sabía que no debía haber hecho eso!’, o ‘yo sabía que debía haber tomado tal o cual decisión’. También, otra de las lecciones más grandes que todas las almas eligen para su vida humana es la paciencia. Todos tenemos que aprender a tener más paciencia”.

Para más información sobre la psíquica: vickimonroe.com