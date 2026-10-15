¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries, vamos a hablar de chavos. Puede que alguien te deba, que tengas que dividir un gasto o que te llegue un paquete de una compra que ni te acuerdas. No esperes a estar enchisma’o o enchismá para enviar los request de ATH Móvil. Cobra tranquilo y sigue con tu vida. También ojo con contarle todas tus cosas privadas al corillo. Hay gente que pregunta con cara de preocupación y después están en el lleva y trae de información. Esta semana vas a ver claramente quién sabe cuidar tus secretos. Confía en la gente, pero evita el oversharing.

🐂 TAURO

Tauro, esta semana alguien importante para ti puede venir con una conversación seria, una propuesta o ganas de cambiar el flow entre ustedes. Escucha lo que te están pidiendo antes de decir que no porque no era lo que tenías en mente. Es importante que no dejes que el trabajo o las opiniones ajenas se metan en una decisión que es tuya. Acuérdate que la gente habla como el papagayo con seguridad sobre cosas que no les tocan. Tú sabes lo que te da paz y lo que te complica la existencia. Quédate con quien te dé tranquilidad sin que haya tanto trote y caos.

👬 GÉMINIS

Géminis, hay que poner orden en el trabajo porque puede la cosa está trancá. Pregunta quién hace qué antes de que te toque a ti resolver revoluces ajenos. También puede que quieras apuntarte en una clase, taller o viaje, pero chequea bien las fechas. Tú eres capaz de apuntarte bien pompea’o y después te das cuenta que ese día tienes 20 compromisos. Esta semana puedes adelantar un montón si te concentras en una cosa a la vez. Tu mente va a las millas, pero tampoco tienes que hacer todo a la vez. Calma la impulsividad y pon prioridades. Una cosa a la vez, mi amor.

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🦀 CÁNCER

Cáncer, esta semana se viene algo bueno en el trabajo. Vas a ser líder, te toca presentar una idea o hacer algo que te de break a demostrar un talento que la gente no sabía que tenías. Aleja de ti el síndrome del impostor, porque tú le metes y la tienes. Habla con el pecho afuera sin tirarte la mala tú mismo. También puede llegar una oportunidad para hacer más chavos, pero averigua bien qué tienes que entregar antes de celebrar y hacer películas de qué te vas a comprar. Tú vienes por ahí subiendo de nivel. No es un accidente, no fue casualidad, es que estás bien duro o dura en lo que haces. Creételo, porque es verdad.

🦁 LEO

Leo, tienes la energía ahora mismo para meterle a cosas grandes. Llevas meses diciendo que vas a hacer las cosas “cuando tengas tiempo”. Mi vida, el tiempo es ahora. Busca la fecha y empieza sin pensarlo mucho. Puede que haya un roce con una pareja o persona cercana porque ambos quieren tomar decisiones diferentes. No hagan un show por escoger dónde van a comer o a dónde van a janguear. No es pa’ tanto. Negocia un chin. Esta semana vas meterle a algo importante y te vas a pompear. Antes de anunciar el evento, haz el trabajo de base.

👧 VIRGO

Virgo, esta semana puede llegarte un mensaje, una confesión o una información delicada. Déjala marinar antes de discutirla con cinco personas para ver qué opinan. Otra cosa, revisa bien antes de enviar screenshots o un DM fogoso porque el universo está velando ese dedo suelto. Puede que tengas que tener una conversación incómoda con alguien del trabajo o alguien cercano y eso te tiene escribiendo y borrando párrafos en tus notes. Llama. Tres minutos hablando pueden evitar dos días de drama y misterio. Tira pa’ lante que vas a aclarar algo que te tenía dando vueltas.

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⚖️ LIBRA

Libra, esta semana estás bien sociable y puede que un pana te invite a una evento donde conozcas gente importante para tu futuro. Ve, habla y cuenta lo que estás haciendo, con humildad para que no piensen que estás fronteando. Tú puedes tener talento y decirlo. Ahora bien, no regales tu trabajo porque alguien te cayó bien y dijo que esto te va a dar “exposición”. La exposición no paga la renta. Envía esa facturita sin miedo. Estás llamando la atención y la gente te tiene el ojo encima. Ve por ahí con piquete que tú sabes lo que vales.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, llegó el momento de dejarte ver. Te toca presentar algo, dirigir un proyecto, o explicar lo qué haces sin decir “un poquito de todo”. La gente está prestando atención y tú tienes que ponérselas fácil. Te tienes que vender al costo. Venus está retrógrado en tu signo, así que puede que te de con cambiarte el pelo, borrar las redes y aparecer el lunes con otro flow. Cógelo suave y espera un ratito. Esta semana vas a recibir reconocimiento y confirmar que vas por donde es. Llegó el momento de que la gente vea quién es el caballito o la caballita.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, hay un viajecito o un proyecto que parecía que nunca iba a pasar que empieza a coger forma. Pregunta bien antes de avisarle a todo el mundo que te vas seis meses a Europa. Tú te emocionas y ya quieres hacer party de despedida antes de comprar el pasaje. También tienes una idea que necesitas marinar para que se haga. No se la cuentes a la gente todavía porque se te va la energía y el flow. Esta semana vas a tener claridad de tus próximos pasos. Haz el plan, llena los documentos y métele en bajita. Después que tengas todo corriendo, haces la conferencia de prensa.

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🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, alguien te va a sacar de la cueva esta semana. Llevas rato metiéndole con todo, en el corre y corre, sin tiempo ni para hacer la digestión con calma. Ahora es que tienes que coger una pausa y regresar en breve. Desconecta y vete a la disco, vete a cenar, tírate unos pasos, haz lo que tengas que hacer, pero necesitas sacarte del sistema el stress. Tienes gente cercana que quiere ayudarte a quitarte peso de encima.

No digas que no por miedo a que no lo hagan bien. Esta semana es para que te liberes y la pases bien. Todo lo demás puede esperar.

🏺 ACUARIO

Acuario, esta semana una persona close viene con una conversación, invitación o propuesta que te va a pompear bastante. Puede que, al fin, hagan el plan que llevaban tanto tiempo hablando. No le busques las cinco patas al gato ni empieces a pensar en todo lo que podría salir mal. Disfruta el momento y vas viendo. También vas a tener más seguridad diciendo lo que quieres y la gente te va a escuchar. Estás entrando en una etapa buena para conectar con la gente que te quiere de verdad. Déjate llevar con calma y no te adelantes al caos que no ha pasado. No todas las buenas noticias vienen con truco.

🐟 PISCIS

Piscis, hay un proyectito que necesita que le des forma porque llevas demasiado tiempo improvisando y apagando fuegos. Siéntate, organiza y termina las cosas poco a poco antes de hacer otro invento. También puede que llegue una oportunidad para viajar, matricularte en una clase o aprender algo nuevo, pero chequea bien cuánto tiempo dura. Tienes la agenda explotá y no quiero que no te quede espacio ni para respirar. Esta semana vas a lograr muchas cosas si le metes con calma y no desde el desespero. Tu próxima etapa no necesita tanto sacrificio ni explotaera. Lo que necesitas es un sistema que funcione bien y que te de paz.