¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Carnerito de mi corazón, estás en un momento importante. Tomando decisiones de gente adulta, dando un paso grande, pero sin tirarte a lo loco, que eso es lo tuyo.Prepárate, porque se viene una temporada de jolgorio, fiestecita y celebración.Se cierra un capítulo, al fin, de algo que te tenía sudando la gota gorda y que le llevas metiendo fuerte. Tírate la tela y recibe los aplausos con la cabeza en alto porque te los mereces.

🐂 TAURO

Toro de mi corazón, se acabó uno de tus veinte papelones. Ahora te toca meterle a lo que queda con fuerza. Ya tienes un peso menos encima y se te abren cositas. Pero, mi vida, tienes que hablar, porque llevas tres días chismín, cerrando duro las puertas de los gabinetes de la cocina para que alguien te pregunte qué te pasa. Concéntrate en tus cosas, deja el show y métele. No te quiero ver en la quejaera, a menos que sea contra el aumento de la luz y las injusticias de la vida. Todo lo demás puede esperar.

👬 GÉMINIS

Lengua suelta, deja ese mensaje en los drafts, por favor. Mercurio está retrógrado y tú estás a dos palabras de hacer un papelón innecesario. La buena noticia es que llega una contestación que llevabas rato esperando. Hay un trabajo, una cita o algo importante: aprobado, confirmado o que va por ahí. Pregunta todo, apunta las cosas y no confíes en tu memoria, porque eres despista’o y lo sabes. Antes de terminar la semana te vas a dar cuenta que no era pa tanto y que tienes que bregar con tu paciencia.

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🦀 CÁNCER

Cangrejo bello, suelta la agenda porque lo que viene es calle y teteo. Te van a invitar a 20 cosas y eso te va a devolver la esperanza. No empieces dando excusas de que no tienes ropa, que estás cansado o que mañana madrugas. Llevas un montón de rato encueva’o y necesitas ver gente. También viene una noticia que tiene que ver con dinero que te da paz porque tu cuenta de banco está pidiendo cacao. Lo tuyo esta semana es jangueo, eso sí, no te vayas a lo loco.

🦁 LEO

Melena dorada, te van a dar una noticia importante y tú vas a querer hacer una conferencia de prensa. Te me tienes que calmar. Hasta que la cosa no esté media confirmada, no te pongas a vociferar como un loco. La gente es presentá, así que no sueltes prenda tan rápido. Ojo, se va a resolver un misterio o se acaba un roce que tenías con alguien. Lo que parecía un revolú va a coger forma y viene fuerte. Aguanta las ganas de ponerlo en tu story que ya mismo la gente se va a enterar.

👧 VIRGO

Mi vida, tienes que dejar de buscarle la quinta pata al gato. Eso que necesitas va a aparecer: el papel, la contestación, el contacto o las llaves del carro. Acuérdate que Mercurio está retrógrado haciendo papelones, así que hay que ser fuerte. Chequea una vez más y pregunta. Te veo terminando una diligencia que tenías hace rato en la mente y te están reconociendo por un talento que piensas que es cualquier cosa. No es cualquier cosa, repite conmigo: “Yo le meto”.

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⚖️ LIBRA

Belleza del más allá, alguien resucita de las penumbras y viene con fuerza. Tú tranqui, no te asustes, puede que de verdad esté en otro lugar y no venga con toxiquerías. Puede ser una amistad o una persona a quién todavía le tienes cariño. Contesta si quieres, pero no zumbes dándolo todo a cualquiera porque apareció diciendo “me acordé de ti”. Tú decides. Te ves bien y la gente te está echando flores. Janguea con la gente que siempre ha estado ahí pa’ ti. Sal, ponte bello y déjate ver.

🦂 ESCORPIO

Insecto sensual, feliz temporada. Que el resto de los signos se preparen porque tú no vienes a jugar. Llegó tu momento de salir de las catacumbas y recordar quién eres. Tienes la intuición bien potente y la vida te lo va a demostrar. Te veo tomando una decisión importante sobre trabajo o futuro y te va a salir tan bien. No tienes idea. Viene poder, perrería y una oportunidad con tu nombre y apellido. Afila el aguijón que esto aprieta.

🏹 SAGITARIO

Caballo galopante, la vida te manda a soltar ya lo que llevar arrastrando y del marasmo que tienes en la cabeza. Aparece una actividad, un viajecito o una oportunidad que te abre los ojos y te activa la pompiaera. Di que sí y olvídate de lo demás. Puede que llegue a tu vida una persona de otro lugar o alguien bien diferente a ti. Puede que sea un pana nuevo o un romance, quién sabe. Ojo: chequea bien la hora y la dirección de las cosas, porque eres capaz de llegar feliz al sitio que no es.

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🐐 CAPRICORNIO

Cabra ejecutiva, abre el email sin miedo. Eso que tú piensas que es un badtrip catastrófico, puede ser una bendición. Hay un asuntito de préstamos, deudas o dinerito que se empieza a resolver. Lee bien las cosas antes de firmar y no digas que entendiste si no sabes de qué te están hablando. Pregunta. También viene por ahí un contacto fuerte o la información exacta que te faltaba. Se destranca la cosa y vas a poder respirar hondo un ratito.

🏺 ACUARIO

Mi vida, esa puerta no estaba cerrada. Decía “jala y tú empujaste”, así que no te quites. Se activa algo que pensaste que no iba pa ningún lado y ahora tiene mejores condiciones. Alguien vuelve a buscarte porque se dio cuenta de que tu idea es la que es y ellos eran los que estaban papeloneando. Te doy permiso a darte guille porque estás bien duro o dura. Saca pecho, que esas loqueras que te llegan a la cabeza es lo que a la gente le encanta de ti.

🐟 PISCIS

Sirena de mar dulce, deja de hacerte el o la fuerte que se nota que tienes miedito. Alguien quiere ayudarte y tienes que aceptar de una. Has tenido mucho encima y cargando a to’ el mundo. Ahora te toca recibir. Veo una propuesta, un dinerito o una oportunidad que empieza pequeña, pero crece rápido. No la ignores porque no llegó con villas y castillas. Esta semana vas a estar más relax y vienes a coger fuerza. Tírate, que está llanito.