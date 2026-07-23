¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Mi vida, esta semana ese to-do list está potente. Estás en el corre y corre, apagando fueguitos, con el deadline encima y sigues diciéndole que sí a cuanto invento aparece. Yo no soy quién para decirte qué hacer, pero deberías meterle a lo tuyo, lo otro puede esperar. No te pilles por cumplir con los demás.

🐂 TAURO

Taurito, hay alguien que no sale de tu cabeza. Puede ser alguien que te gusta o alguien que te la hizo y te tiene en la mala. Sea la razón que sea, te necesito aquí en el presente. No estés tan pendiente al celular y concéntrate en lo que tienes de frente. Esta semana es para que pienses en ti y ya.

👬 GÉMINIS

Mi amor, el mundo cayéndose en cantos a tu alrededor y tú estás zen, en paz. Estás en un momento en tu vida en que todo te resbala. No estás para coger lucha. Ahora bien, tampoco te rindas y dejes de asumir responsabilidad. No explotes las tarjetas solo porque tienes una nueva. Quédate en paz pero sin loquear.

🦀 CÁNCER

Hay una conversación que tienes pendiente y eso te quita el sueño. No sé qué estás esperando, tenla y ya, sal de eso. Puede que aparezca alguien del pasado como quien no quiere la cosa y te va a tocar a ti decidir si quieres abrir esa puerta o si te quedas tranqui sin buscar bulla.

🦁 LEO

Viene Leo, saca la alfombra roja que llegó tu season. Eres la estrella esta semana. No estás para malos ratos ni la energía negativa de nadie. Esta semana que te inviten todos los cafés, almuerzos y las salidas. Su majestad, prepárate para brillar.

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👧 VIRGO

Virgo, esta semana vas a sentir que todo el mundo cobra menos tú. La gente anunciando proyectos, posteando viajecitos, otro compró carro... y tú calculando y haciendo cuentas para pagar todo. Te digo un secreto: La gente está pelá pero no lo suben a Instagram. Lo tuyo va a llegar y viene fuerte y contundentemente.

⚖️ LIBRA

Libra, tú esta semana desconéctate del mundo y los problemas del trabajo que los resuelva otro. Ahora mismo, tu prioridad debe ser bajar los niveles de cortisol. Llevas en un limbo de preocupaciones que no te aportan. Cógete el break y desconéctate.

🦂 ESCORPIO

Escorpión brillante, Esta semana te veo conectando con tu creatividad y buscándole sentido a las loqueras que te llegan a la mente. Dentro de ese rebolú de pensamientos también hay respuestas. No le pichees a las ideas que te lleguen esta semana porque puede que encuentres oro.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, esta semana se siente cómo si te estuvieras preparando para la guerra. Mucha actividad, mucho stress y muchas cosas que entregar. No te me descarriles, ni te satures tu mismx. Estás en la recta final, sigue empujando que ya mismo se acaba.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, veo un plot twist. Necesitas un cambio aire porque te me vas a sofocar, puede que sea un viajecito o que te vayas al monte a respirar. Se viene una temporada de paz y serenidad. Llevas tanto tiempo pendiente de lo que falta que hace tiempo no celebras las cosas buenas.

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🏺 ACUARIO

Acuario de mi alma: Llevas semanas dándole vueltas a una decisión que no sé por qué te está tomando tanto. Mi amor, esta semana tienes que resolver, envía ese mensaje, compra el pasaje o toma la decisión. El tiempo que llevas pensando te está atrasando y pudiste haber salido de esto hace rato.

🐟 PISCIS

Piscis, te veo con la pata alzá esta semana. Un día estás aquí y al otro día, nadie sabe dónde encontrarte. Aprovecha que lograste salir de la cueva y estás con energía de aventura. Algo que es bien importante que sepas es que mientras más te expongas más puertas se te van a abrir.