¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries de mi corazón, Primero que todo, dale follow-up a esa factura que lleva meses en el limbo. Me gusta que te veo en movimiento. Tienes la mente zumbando ideas, activá. Me encanta esta energía pero cálmate un poquito. Si te piden algo sencillo, hazlo sencillo. No te vayas over haciendo más de lo que te piden.

🐂 TAURO

Toro místico, tú, esta semana tuviste una iluminación divina. Algo pasó que abriste los ojos y te diste cuenta de todo lo que no está alineado contigo. Haz los cambios que tengas que hacer para apretar el torque. Esta semana vas a tomar decisiones que no son fáciles pero que son bien necesarias para arrancar.

👬 GÉMINIS

Gemelitos amables, Esta semana te toca tomar una decisión que es difícil, pero la buena noticia es que tienes que decidir entre dos buenas opciones. Sea lo que sea, vas a estar mejor. Ya era hora de que las cosas se empezaran a acomodar. Sigue tu intuición, tú sabes lo que quieres y ahora tienes la oportunidad de que pase.

🦀 CÁNCER

Cáncer querido, llevas rato resolviéndole la vida a los demás y dejando tus cosas para después. Mi vida, después ya llegó. Si alguien se va en la mala porque esta semana te escogiste a ti, problema de ellos. Tú ponte pa’ lo tuyo y concéntrate en cumplir con tus cosas antes que nada.

🦁 LEO

Cuando ustedes están de cumple, la gente se tiene que preparar mentalmente. Tú estás toda la semana de celebración. La calle tiembla cuando te ve llegar porque sabe que tú no viniste a jugar. Esta semana vas a tener 20 inventos más. No vas a parar la pata. Tu dress code: brilloteo.

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👧 VIRGO

Virgo, te quiero dar un abrazo porque ahora mismo no está fácil la cosa. Todo se mueve lentísimo y eso te tiene en tensión y con el cortisol alto. Lo que está fuera de tu control, déjalo ir. No cojas esas luchas. Lo que sí te digo es que estás en el radar. La gente sabe que le estás metiendo y eso va a dar frutos.

⚖️ LIBRA

Librita, esta semana vas a estar con la pata alzá. Quieres calle, ver gente y socializar. Siempre y cuando cumplas con tus responsabilidades y no te vayas a lo loco, vete a janguear sin culpa. Sal al mundo, vete de excursión, conoce gente nueva.

🦂 ESCORPIO

Tienes un glow que hace rato no veía en ti. Siempre piensas que falta mucho y se te olvida que has hecho un montón. No te me amotetes ahora que arrancaste. Tienes la tendencia a huir de las cosas cuando te aburres o te da un follón nuevo, cuando te dé ese impulso, aprieta más.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, a ti ni un catarro te frena. Llevas en un corre y corre eterno, y cuando decides parar un ratito, te da la mala. Mira, mi vida, ve al ritmo que tú necesites ir para estar bien y ponte límites. Esta semana te doy permiso para miquear y darle suave. Si alguien te dice algo, enséñale esto.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio de mi corazón, pendiente a los préstamos, a los taxes y esas cosas del banco. Trata de tener todo al día porque puede que venga una compra grande o que te llegue un guiso que pague bien y necesitas tener todo al día. Esta semana métele a lo administrativo que llevas dejando para después.

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🏺 ACUARIO

Acuario, esta semana alguien te va a proponer hacer las cosas de una forma bien distinta a la tuya, el plot twist es que funciona. No conviertas cada sugerencia en un debate. A veces la gente también tiene buenas ideas. Deja que descubras la paz que uno siente cuando suelta el control.

🐟 PISCIS

Piscis, tienes que empezar eso hoy. Sé que estás esperando el día, la hora y que te entre la energía para hacerlo, pero te adelanto que eso no va a llegar. Sal de eso esta semana y vas a ver que no era tan complicado como lo estabas viendo en tu cabeza.