Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Aries, esta semana se te mete por dentro el espíritu del jangueo. Te van a invitar a algo que normalmente darías 20 excusas para no ir. Hazme el favor y ve. Sal del encierro social. Te hace falta jolgorio, vestirte lindo, tirar labia y hacer cosas que no sean de trabajo.
🐂 TAURO
Tauro, alguien del pasado resucita del más allá y esto te va a tomar por sorpresa. Puede que te encuentres a alguien que no veías hace mucho tiempo o que te llegue un mensaje random. Antes de hacerte la peliculita, recuerda que la gente cambia. Reconecta y mira a ver qué pasa.
👬 GÉMINIS
Géminis, tienes una idea demasiado buena dando vueltas en tu cabeza. Esta semana deja de contársela a medio mundo y empieza a hacerla. No necesitas otro café para pensar ni la opinión de seis panas más. Abre la compu, haz el plan y arranca. Después ves cómo se hace.
🦀 CÁNCER
Cáncer, esta semana te da con comprarte algo y gastar billete. Y cuando a ti te da un follón, no hay horóscopo que te frene. Verifica la cuenta de banco primero. Puedes darte un gustito sin convertirlo en una crisis financiera. Si das el tarjetazo, hazlo sabiamente.
🦁 LEO
Leo, después de tanta algarabia y activaera te toca bajar revoluciones. No significa que perdiste el momentum y el flow. Estás cansa’o. Coge una noche para desaparecer, pedir comida y no contestarle a nadie. Mañana vuelves a ser la estrella del show.
👧 VIRGO
Virgo, deja de cambiar de idea cada vez que alguien te da una opinión. Esta semana vas a escuchar un montón de consejos diferentes y te vas a romper la cabeza tratando de escoger lo “correcto”. Tú sabes ya lo que quieres hacer. Hazte caso y olvídate de todo el mundo.
⚖️ LIBRA
Libra, échale, hay alguien que te está cayendo demasiado bien. Y ya te conozco: dos conversaciones buenas y ya estás imaginándote Navidades juntos. Te brillan los ojitos, pero bájale dos. No te vayas tan rápido en el viaje. Si tienes pareja, cálmate, esto NO te aplica.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, esta semana vas a tener ganas de desaparecer un ratito. No estás en la mala con nadie ni pasó nada, simplemente no quieres saber de la humanidad. Pon el teléfono en mute y coge tu espacio sin dar tantas explicaciones. Vas a sobrevivir sin escrolear un rato.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, te llega una invitación medio random y quiero que digas que sí. Puede ser una actividad, una cena, un roadtrip o ir a un sitio donde no conoces a nadie. Qué bueno porque hace rato que necesitas una anécdota nueva que contar. Sal a buscar bulla por ahí.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, esta semana te da con hacer deep cleaning. Y no hablo del clóset nada más. Vas a borrar fotos, sacando ropa y recogiendo gavetas y vas a darte cuenta que guardas demasiadas porquerías. Bota to’ eso y regala cosas. Tú no necesitas siete cables que no sabes ni de qué son.
🏺 ACUARIO
Acuario, te hace falta cambiar de ambiente. Llevas demasiado rato viendo las mismas cuatro paredes. Trabaja desde otro sitio, vete a caminar, ve a un lugar nuevo o móntate en el carro sin tanto plan. Tu cabeza necesita otro paisaje.
🐟 PISCIS
Piscis, esta semana te toca improvisar. Hay un plan que se cancela o alguien te vira la tortilla a última hora. Antes de hacer una perreta, déjate llevar porque el cambio termina a veces saliendo mejor que el plan original.