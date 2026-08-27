¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries de mi corazón, esta semana la gente te va a sacar por el techo con demasiada facilidad. Estás que no soportas a nadie. Bendito, ellos no tienen la culpa de que tú no estés durmiendo bien o de que estés explotá o explota’o. Date un break y, esta semana, acuéstate a dormir temprano.

🐂 TAURO

Tauro, es posible que te enteres por las redes sociales de un jangueo al que nadie te invitó. Cálmate antes de escribir un rant sobre la traición. Quizás eran amigos flojos o quizás querían hacer algo más íntimo. No te vayas en el viaje ni lo cojas personal. Usa ese tiempo libre para darles casco a tus proyectos.

👬 GÉMINIS

Géminis, la renta no la pagas con exposición ni haciéndole favores a la gente. Tienes que cobrar por tu trabajo y dejar de regalar tu talento. Todo el mundo sabe que le metes y que te mereces el reconocimiento, pero también te mereces ver tu cuenta de banco explotá y boyante.

🦀 CÁNCER

Géminis, la renta no la pagas con exposición ni haciéndole favores a la gente. Tienes que cobrar por tu trabajo y dejar de regalar tu talento. Todo el mundo sabe que le metes y que te mereces el reconocimiento, pero también te mereces ver tu cuenta de banco explotá y boyante.

🦁 LEO

Leo, esta semana tienes que ponerte al día con las finanzas. No esperes a que te empiecen a llamar del banco para resolver. Vas a tener panas que te van a abacorar con sus problemas. Aprende a poner límites, porque ya bastante tienes encima.

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👧 VIRGO

Virgo, llegó la hora de hablar claro. Sé que no quieres, pero llevas aguantando mucho tiempo sin tener respuestas y con la otra persona en la pichaera. Necesitas sacarte eso del sistema para poder concentrarte en tus cosas. Si se molesta, ese es su problema.

⚖️ LIBRA

Libra, mira bien tu agenda. Necesito que canceles todo lo que realmente no te toca hacer: reuniones en las que no tienes que estar y llamadas que podrían ser un texto. Vamos a jugar un juego: esta semana, practica decir que no. Si no quieres, no vas. Si no estás pa’ nadie, tampoco.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, wow. Esta semana te veo metiéndole y tachando cosas que llevan un buen rato en el to-do list. Me gusta verte en movimiento, sin esperar a que las cosas pasen solas. Si conociste a alguien, no te vayas en el viaje por dos likes y un fueguito. Vamos un día a la vez.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, lamento informarte que esta semana puede que algo se dañe o que tengas que hacer un gasto potente. Trata de resolver primero sin tener que gastar un dineral: mira tutorials en YouTube y hazlo tú. No es nada grave, pero, si no eres electricista, busca un profesional.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, mucho ojo con anunciar cosas que no están confirmadas. Puede que haya un cambio de fecha o que algo se mueva a última hora. Esta semana, no tires indirectas; di específicamente lo que necesitas. Recuerda que hay gente que no tiene sentido común.

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🏺 ACUARIO

Acuario, chequea bien las suscripciones que estás pagando. Si llevas cinco años pagando el gym y nunca vas, es hora de cancelar. Si bajaste un app en el celular en 2015 y todavía te están cobrando, es hora de cancelar. Recuerda que, pesito a pesito, se te vacía la cuenta.

🐟 PISCIS

Piscis, yo veo una semana de perrería. Vas a estar pa’ ti y pa’ más nadie. Siento que estás en alta y que te transformaste sin decirle a nadie. La gente que está a tu alrededor se van a tener que adaptar a esta nueva versión que no come cuentos.