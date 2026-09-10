Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Aries, esta semana por fin vas a sacar la cita que llevas meses dejando pa’ después. Dentista, médico, terapia, el masajito, lo que sea. Saca cita antes de que necesites resolver el asunto rush. Vas a estar esta semana con más energía. Ya es hora para que le des un tune-up a tu cuerpo.
🐂 TAURO
Tauro, te va a dar con volver a hacer algo que te encantaba y dejaste de hacer porque “no tenías tiempo”. Saca la cámara, los patines, los pinceles o lo que sea que tengas cogiendo polvo. No tienes que ser bueno ni enseñárselo a nadie. Vas a pasarla tan bien que vas a estar confundío de por qué le pichaste a eso.
👬 GÉMINIS
Géminis, te van a invitar a cantar, bailar, actuar o hacer alguna payasería. Tu primer impulso va a ser decir que no. Pero tú naciste para hacer papelones con seguridad. Acepta. Puede que termines descubriendo un talento nuevo o, como mínimo, buen contenido para subir. Payasea sin miedo, que tienes talento.
🦀 CÁNCER
Cáncer, esta semana aparece un plan a última hora cerca de tu casa y deberías ir. No necesitas producirte tanto ni hacer un glam completo. Báñate, tírate alguito encima y arranca. Puede que te encuentres con alguien que no veías hace tiempo y termines pasando una tarde mejor de lo que esperaba.
🦁 LEO
Leo, chequea tu cuenta porque puede aparecer un reembolso, un pago pendiente o unos chavos que ya dabas por perdidos. No es que te pegaste en la lotería, pero te van a resolver cosas. No los gastes celebrando que llegaron, paga aquellas cositas que llevas picheando. Lo que sobre te lo gozas.
👧 VIRGO
Virgo, te van a pedir que hables de ti y no quiero que respondas “ay, yo hago un poquito de todo”. Explica bien lo que haces y deja de minimizarte. Estás bien duro o dura, acéptalo con orgullo. Puede ser en una presentación, una reunión o una conversación casual. Tú has hecho un montón de cosas y esta semana te toca contarlas.
⚖️ LIBRA
Libra, esta semana se te pasea el alma por el cuerpo. Te vas a levantar sin ganas de hablar con nadie. No te pasa nada: estás explotao o explotá y ya. Pide comida y quédate tranqui en tu casa sin pensar que es una crisis existencial. Después de dormir bien vas a volver a a la calle. Descansa sin culpa.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, vas a entrar a un sitio y alguien no va a poder dejar de mirarte. Puede que te pidan el número, te inviten un palo o se inventen una excusa para hablarte. No te me pongas tímido o tímida. Acepta que estás bien bueno o buena y gózate la atención. Si no tienes pareja, tira labia pa’ atras, No tienes nada que perder.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, alguien importante va a echarte flores por algo que hiciste y tú vas a hacer como si no te importara pero por dentro estás trepando paredes, contándoselo a medio mundo. Disfruta tus cinco minutos de fama. Se riega la voz de tus talentos y eso sube tu valor en el mercado. Sube tus precios.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, te va a dar con planificar un viajecito o vacaciones y antes del domingo puedes tener las fechas, el hospedaje o hasta el pasaje ready. No esperes a que llegue el momento perfecto que después todo cuesta el triple. Separa los días. Ese viaje que llevas tiempo diciendo que quieres hacer se puede dar.
🏺 ACUARIO
cuario, esta semana alguien va a hablar bien de ti a tus espaldas y eso puede traer una oportunidad. Puede ser un cliente, un jefe o una persona que conoce tu trabajo. Sigue haciendo lo tuyo sin estar pendiente a quién te está mirando. Tu nombre está llegando a lugares antes que tú.
🐟 PISCIS
Piscis, vas a tener una conversación que te va a dejar mucho más tranqui de lo que estabas. Llevas días preparándote para lo peor y la otra persona ni sabía que había un problema. Habla claro, escucha y no estés peliculeando. Hay una relación importante que puede empezar de nuevo con el pie derecho.