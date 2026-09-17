¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries, esta semana se abren las compuertas. Llevas trabajando fuerte y tendido y al fin va a empezar a rendir frutos. Esta semana no va a ser tan caótica, vas a estar tranqui, respirando hondo y en paz. Ya mismo el maratón que estabas corriendo llega a la recta final. Disfruta esta paz, mientras dure.

🐂 TAURO

Tauro, veo una semana de desorientación y confusión. Hay un asunto que dabas por sentado que va a tener un plot

twist que no viste venir y te tiene cuestionando si la cagaste o no. Tranqui, vas a estar bien y ahora te toca reflexionar sobre lo que quieres y deja el drama. Concéntrate en el presente y tira pa’lante.

👬 GÉMINIS

Géminis, tú estás con el modo empresarial bien encendío. Estás puesto o puesta para el billete, la tolta y la facturación. Se te van a abrir un montón de puertas de cantazo y tienes que tomar decisiones que te asustan pero que te pompean a la vez. Confía en tu instinto y déjate llevar.

🦀 CÁNCER

Cáncer, te vas a mirar al espejo y te va a dar la piquiña de que necesitas un cariñito urgente. Pelo, uñas, ropa nueva o simplemente dormir ocho horas y volver a parecer la persona bella y radiante que eres. Saca esa cita rush. Se viene glow-up y renovación y la gente en la calle se va a dar cuenta. Activa la perrería que hay en ti.

🦁 LEO

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Leo, vas a presentar una idea o subir algo que genera más atención de lo que tú pensabas. De ahí puede salir una invitación, un collab o alguien que admiras queriendo trabajar contigo. Prepárate. La gente está pendiente a ti y lo que haces, aunque no siempre den like.

👧 VIRGO

Virgo, se viene tremenda ganga. Aparece una oferta, un intercambio o una forma de pagar mucho menos por algo que necesitabas. Con lo que te ahorres, cómprate aunque sea un gustito de cumpleaños y vete a parisear un poquito. No todo en la vida es el trabajo y te tienes que celebrar de vez en cuando.

⚖️ LIBRA

Libra, se vienen sorpresitas esta semana. Quédate tranqui con los brazos abiertos y recibe todas las oportunidades que la vida te tire esta semana. Todo lo que se cuadre ahora, va a rendir frutos después, así que no temas ni lo resistas. Eres un imán de invitaciones, eventos y cosas buenas.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, abriste los ojos y al fin estás tomando decisiones por ti y no para complacer a los demás. Prepárate porque la vida premia cuando abres espacio para recibir lo que quieres y sales de situaciones que te atrasan para recibirlo. Estás en alta, mi vida. Tú pide, qué hay. Además, te ves bien hot.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, te llega un paquete, regalo o sorpresa esta semana. Puede ser algo que compraste y se te olvidó o un detallito especial de alguien que pensó en ti. Vas a tener tanta pompiaera abriendo la caja que si haces un unboxing se te va viral. Es momento de recibir y agradecer.

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🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, una reunión que pensabas que sería eterna y horrible, termina con una decisión, una fecha y responsabilidades. Es un milagro. Vas a salir de ahí sabiendo qué te toca y, más importante, todo lo qué no te toca. Guarda ese documento como patrimonio cultural para que no te pilles y que esté todo clarito y firmado.

🏺 ACUARIO

Acuario, una diligencia con el carro o algún revolú de papeleos se resuelve más fácil de lo que pensabas. Esto te estaba quitando el sueño pero pasa un milagro y aparece la cita, o te das cuenta que se resuelve online. Hazlo de una y sal de eso. Te acabas de quitar un dolor de cabeza futuro.

🐟 PISCIS

Piscis, alguien te va a regalar una taquilla, un descuentito o algún beneficio que no estaba usando, de la nada. Gracias a eso vas a salir de tu casa y hacer algo nuevo sin quedarte en la pelambrera. Acepta el regalito de la vida y pásala bien. La vida te está premiando por algo. Se vienen cositas.