Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Aries, tú sales de un maratón y te apuntas en un 10k. Estás al palo y con mucho encima, pero cotizando porque la vida está bien cara y subieron la luz. Lo importante es que cada vez que tengas un break, sueltes todo y recargues energía. Agradece todo lo que has hecho y siente orgullo de lo bien que le metes.
🐂 TAURO
Tauro, tú tienes un to-do list, un montón de planes y cosas que quieres hacer pero, ¿con qué tiempo?, mi amor. Concéntrate en una cosa y cuando termines, le vas metiendo a todo lo demás. Ve paso a paso porque te me vas a fatigar. Ahora mismo, te están pasando muchas cosas a la vez, así que cógelo suave.
👬 GÉMINIS
Géminis de mi corazón, qué lindo es cuando te entra la claridad y reflexionas antes de irte a lo loco. Creo que este es un gran momento para pensar qué es lo que, de verdad, quieres hacer y buscar toda la información posible para lograr que pase. No te quites, métele pero con la cabeza fría.
🦀 CÁNCER
Cáncer, vas a resolver esta semana unos dramitas en el tema del hogar. Quizás tienes que arreglar algo o quizás las energías están tensas, pero tú no te preocupes. Lo importante es que si tienes drama con alguien, no te pongas a la defensiva y escucha lo que te dicen para que lo puedan bregar.
🦁 LEO
eo, tú estás que no paras la pata. Eres casi omnipresente, hoy estás aquí, mañana estás en la otra punta del mundo. Aunque no estés, literalmente, viajando, Lo importante es que no te quedes en tu casa, conoce gente nueva y sal de tu zona de confort.
👧 VIRGO
Virgo, esta semana te entra un pago que tenías pendiente o un reembolso. Menos mal, porque la cosa está apretá. Vas a ver que poco a poco todo se pone en orden y vas a poder respirar. Tienes una conversación pendiente que te tiene en stress pero, una vez la tengas, te vas a dar cuenta que no era pa’ tanto.
⚖️ LIBRA
Libra, empezó tu temporada en alta. Vas a hacer borrón y cuenta nueva. No quieres seguir arrastrando con cosas o situaciones que no te aportan mucho. Vas a estar brillando, seduciendo todo lo que se cruce en tu camino, sin darte cuenta. Esta semana, sal y tírate unos pasitos.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, te veo en una activaera que me pone contenta. Le estás dando mucha energía a tus proyectos y a tu carrera. Ya dejaste de loquear y ahora vienes a meterle de verdad. Tienes el talento, tienes el potencial, lo que te faltaba era poner esa energía 100% en el trabajo y dejar el jangueo pa’ después.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, te entró la pompiaera fuerte con algo que hacías de hobby. Disfrútalo, que no todo tiene que ser un trote. Tienes derecho para pasarla bien sin expectativas. Eso sí, necesitas más jangueo y volver a conectar con tus amistades. Llegó el tiempo de ocio, que bastante que le has metido.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, dejaste que la gente hiciera su trabajo y te sorprendieron. No hubo crisis, no explotó nada y todo salió súper bien. Que esto te sirva de lección y le enseñe a tu sistema nervioso que puedes delegar tranqui y no tienes que estar encima de todo. Vas a tener mucho tiempo extra.
🏺 ACUARIO
Acuario, si creías que no te ibas a echar tus flores por el trabajo que hiciste, te equivocas. La gente sabe quién fue la mente maestra y saben que hiciste un gran trabajo.Te esperan aplausos y muchos mensajitos de apoyo. Gózate tu momento de fama y saca tiempo para celebrar tus logros.
🐟 PISCIS
Piscis, alguien te va a regalar una taquilla, un descuentito o algún beneficio que no estaba usando, de la nada. Gracias a eso vas a salir de tu casa y hacer algo nuevo sin quedarte en la pelambrera. Acepta el regalito de la vida y pásala bien. La vida te está premiando por algo. Se vienen cositas.