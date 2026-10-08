Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Aries, esta semana alguien quiere contar contigo para un plan, una colaboración o algo que puede crecer mucho más de lo que parece ahora mismo. Escucha la propuesta y no te quites oportunidades pensando que todo lo tienes que hacer solo. También viene un momento bien cute en los romances: puede que alguien llegue con más claridad, que tengan una conversación potente o que, por fin, se pongan de acuerdo en algo importante. Estás entrando en una etapa donde vas a recibir la misma pompiaera que llevas tiempo dando. Déjate querer, mi amor.
🐂 TAURO
Tauro, tienes que poner tu rutina al día porque ahora mismo estás en un corre y corre sin fin. Tienes que acostarte temprano. Llegó el fin de la explotaera. Puede que tengas que cambiar un horario o que te cambien los muñequitos a la hora de hacer las cosas. No cojas lucha. A veces los cambios que al principio son un badtrip terminan haciéndote la vida más fácil. Te estás preparando para algo grande y tienes que tener el cuerpo ready y con energía. También, ojo con echarte los problemas de todo el mundo encima. Apoya sin hacer terapia pro-bono. Haz espacio para ti, que te hace falta.
👬 GÉMINIS
Géminis, tú vienes creativo. Estás bien zalamero y seductor esta semana. Puede aparecer alguien que te guste, una invitación loca o una idea que te pompea un montón. No empieces a buscarle las cinco patas al gato antes de que pase nada. Si te escriben, contesta. Si te invitan, ve. Y si te gusta alguien, deja de enviar memes y fueguitos y tira pa’lante. También tienes un proyecto creativo que puede coger fuerza si dejas de cambiar el concepto cada tres días. Escoge una versión y métele. Hazlo porque te gusta y la pasas bien y después piensa en los resultados.
🦀 CÁNCER
Cáncer, te dio con arreglar la casa, reorganizar tu cuarto o crear un espacio nuevo donde puedas sentirte mejor. Eso está perfecto, pero no tienes que comprar muebles, pintar tres paredes y mudarte en la misma semana. Empieza por recoger el reguero y medir bien, por favor. Puede que tengas una conversación familiar sobre una decisión que llevas rato pensando. Escucha las opiniones, pero recuerda que al final, quien va a vivir con las consecuencias eres tú. Esta semana necesitas un break y calma. Tu espacio tiene que ser bello y funcionar para ti.
🦁 LEO
Leo, no le pichees al teléfono porque viene una llamada o una noticia que puede abrirte una puerta. También, quizás, tienes que explicar una idea, presentar algo o tener una conversación importante. Tienes labia de sobra, así que no le des 20 vueltas tratando de que suene perfecto. Ve directo al grano y con la espalda derecha. Eso sí, revisa bien los nombres, las horas y las direcciones antes de salir, porque puedes llegar bien acicala’o y fashion al lugar que no era. Al final de la semana se mueve algo que te va a motivar un montón. Estás entrando en una etapa donde tu voz va a tener mucho peso.
👧 VIRGO
Virgo, vamos a hablar de chavos. Puede aparecer una oportunidad para hacer dinero con algo que haces bien, pero tienes que dejar de cobrar como si todavía estuvieras en la escuela. Llevas tiempo resolviendo y después dices “eso fue una bobería” cuando te preguntan cuánto es. No. Ponle precio y cotiza, mi amor. También revisa tus gastos, porque puedes estar pagando por cosas que ni usas o comprando por ansiedad. Date uno que otro gustito, pero disfruta sin la neura después. Esta semana vas a tener más piquete y seguridad con tus talentos. Lo que tú haces vale, aunque te salga fácil.
⚖️ LIBRA
Libra, se viene un nuevo amanecer. Estate pendiente. Puede que quieras cambiar de rumbo, empezar algo nuevo o dejar de hacer cosas para tener a todo el mundo contento. Tú sabes lo que quieres, pero sigues pidiendo opiniones hasta que alguien te dice que no, y entonces te me trancas. Toma tú la decisión. Ni chatgpt, ni el corillo que tienes de panas puede decidir por ti. Al principio te puedes sentir raro porque estás acostumbrado a pensar primero en los demás. Pero tienes que estar pa ti. Hay una oportunidad buena al final de la semana y necesitas estar ready para decir que sí sin pedirle permiso al comité de evaluación.
🦂 ESCORPIO
Escorpio, tú necesitas bajar revoluciones. Llevas días en un trajín. Procesando cosas, pensando de más y preocupándote por cosas que no han pasado. No es para tanto, mi vida. Todo va a estar bien. Esta semana vas a necesitar descanso y calmar la neura. Vete a un spa o algo. Estás cerrando un ciclo internamente y eso cansa. Puede que tengas sueños raros o que de momento entiendas algo que antes no te hacía sentido. Apúntalo. No tienes que tomar una decisión rápido ni explicarle tu proceso a nadie. Date break. Hay cosas nuevas cuajándose para ti, pero primero tienes que sacar de tu cabeza todo el ruido innecesario.
🏹 SAGITARIO
Sagitario, tú eres esta semana la mariposa social. Vienen invitaciones, gente nueva y un break para conectar con un corillo distinto. Socializa y habla de lo que estás haciendo, porque una persona puede venir con algo interesante que te convenga. Ahora bien, no te emociones tanto que termines pilla’o en cinco proyectos y prometiendo cosas para la semana que viene. Tú sabes cómo eres. Pregunta bien qué necesitan antes de decir que sí. Una amistad también puede darte una idea o información que te ayude a tomar una decisión. Estás entrando en una etapa buena para crear comunidad y conocer gente que piense como tú. No tienes que hacerlo todo solo.
🐐 CAPRICORNIO
Capricornio, viene movimiento en tu carrera. La gente sabe la que hay contigo y que eres la persona clave que más le mete. Puede que te ofrezcan una oportunidad nueva o al fin reconozcan algo que llevas tiempo haciendo. No contestes rápido que sí solamente porque suena bien. Pregunta cuánto pagan, qué tienes que hacer y con qué vas a contar. No caigas con labia monga y gente que te vende “villas y castillas”. También deja de esperar a que todo esté perfecto para enseñar lo que haces. Hay gente que necesita ver tu trabajo para poder recomendarte. Esta semana sal de la cueva y sal a la calle. Tú estás mucho más ready de lo que crees.
🏺 ACUARIO
Acuario, te entra la piquiña de aprender algo nuevo, coger una clase o explorar algo que te puede abrir la mente. También puede que llegue una oportunidad para escribir, enseñar o compartir algo que sabes. No tienes que ser la persona con más experiencia del planeta para aportar, tú sabes más de lo que crees. Una conversación con alguien de otro lugar o con una vida bien distinta a la tuya puede ayudarte a ver algo de otra manera. Y si te das cuenta de que estabas mal, pues cambias de opinión y ya. Estás creciendo, metiéndole y se nota.
🐟 PISCIS
Piscis, hay que sentarse a chequear una deuda, un pago o una cuenta que llevas tiempo dejando pa después. Organízate para que no se acumule. En otros temas, no esperes a estar enchisma’o para decir que algo te molesta. Si alguien está flaqueando habla claro y ponlo sobre la mesa. También puede haber una conversación importante sobre intimidad, confianza o algo que te da miedo decir para no crear un problema. Mi amor, el problema ya está ahí; hablarlo es lo único que lo va a resolver. Esta semana tienes break de quitarte un peso de encima y sentir más control sobre tu dinero y tus emociones. No tienes que cargar con todo en silencio.