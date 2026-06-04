¿Necesitas una señal del universo? A partir de esta semana, todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Llevas un rato sintiéndote como si estuvieras en una trotadora a 100 millas por hora: estás sudando la gota gorda, pero en el mismo sitio. Esta semana no es para acelerar más, lo que tienes que ver es qué estás persiguiendo. Hay una conversación, mensaje o idea que te ayuda a ver las cosas desde otro lugar y te va a dar paz.

🐂 TAURO

Torito, hay un asunto de chavos o trabajo que te tiene dando vueltas en la cama a las 3:00 de la mañana mirando el techo. Esta semana llega información que aclara bastante el panorama y da calma. Tómate el tiempo para procesarla y no contestes a lo loco. Analiza bien la info y después decides.

👬 GÉMINIS

¡Wow, tu mente está a millón! Las cosas se mueven a tu favor al fin y eso te tiene en el maquineo. Pensando mil cosas a la vez. Entre todo ese revolú hay una idea que vale oro, pero la puedes perder por estar brincando de cosa en cosa. Escribe todo. Apunta. Porque después vas a decir “diablo, tenía una idea bien buena y se me olvidó”.

🦀 CÁNCER

Esta semana sigues matando la liga. To’el mundo está pendiente de ti, de lo que haces y hasta de lo que dices. Es impresionante que, mientras menos te esfuerzas por impresionar a la gente, más brillas. Aprovecha el momento y disfruta. No todos los días uno sale de la casa y se ve así de bien.

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🦁 LEO

Hay alguien que te tiene confundido. Un día te habla como si fueran panas de toda la vida y al otro desaparece y te deja en seen. Esta semana deja de tratar de descifrar comportamientos raros de la gente. Enfócate en lo tuyo y pichéale a la gente con sus neuras. Cuando aparezcan, evalúa si estás pa eso.

👧 VIRGO

Hay una bobería que te va a poner culeco o culeca esta semana. Puede ser algo que compraste, una cena rica, un invento para la casa o algo que llevabas tiempo queriendo. Tú siempre estás pensando en responsabilidades y to-do lists, así que disfruta cuando la vida te da un gustito.

⚖️ LIBRA

Esta semana te va a dar con cambiar algo. No necesariamente es algo grande. Puede ser un cambio en tu rutina, irte de viaje impulsivamente, reorganizar un sitio o hacer algo distinto a lo de siempre. Lo importante es que te ayuda a salir de un estancamiento mental que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías.

🦂 ESCORPIO

Tú te activaste de la nada y eso me pone contenta, porque la única forma de descifrar el próximo paso es metiéndole. Saliste a buscar las oportunidades y ahora llegó tu momento de poner las cosas a correr. Todo va a caer en su sitio. Te veo con enfoque y una energía que nadie sabe de dónde salió. Ahora es que es.

🏹 SAGITARIO

Esta semana te va a dar con desaparecer un rato y, honestamente, no te culpo. Has estado demasiado disponible para demasiadas personas. Estás saturado. Bájale el volumen al celular, pon en mute los chats y pichéale a las opiniones ajenas. No es que estés molesto con nadie, es que necesitas un break.

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🐐 CAPRICORNIO

Hay alguien que te va a sorprender, pero para bien. Puede ser alguien que al fin cumple con algo que te llevaba prometiendo hace tiempo. La vida te recuerda esta semana que no todo el mundo está algarete. Hay gente que sí resuelve y que te dan paz mental cuando aparecen.

🏺 ACUARIO

Vas a tener una conversación bien random que va a terminar siendo más importante de lo que parecía. Puede pasar en una fila, en una llamada, en un jangueo o mientras hablas de cualquier estupidez. Mantente atento porque, entre tanto chistecito, alguien te deja pensando con una frase que se queda contigo par de días.

🐟 PISCIS

Hay un asunto que vuelve a aparecer en tu vida y esta vez te das cuenta de que ya no te da la mala como antes. Puede ser una persona, una situación o un recuerdo. Lo que antes te quitaba la paz, ahora lo bregas con tranquilidad. Esa es la señal de que estás más alante de lo que creías y que ya superaste varias cosas.