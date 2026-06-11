Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Hay algo que te tiene bien pompea’ó esta semana y eso me pone contenta. Estás zumbándote por primera vez a un terreno desconocido, y eso te da miedo, pero tú eres una persona impulsiva, así que vas a to’as, de pecho. Mi consejo es: tírate, confía en tu instinto y disfrútalo antes de pensar en el resultado. No todo va a salir perfecto, pero va a salir bie
🐂 TAURO
Te veo diciéndole que sí a cosas que, en verdad, no tienes muchas ganas de hacer. Puede ser un jangueo, un favor o algún compromiso. Después te pillas y estás buscando cómo salirte de ese tostón. Habla claro desde el principio y, si no te interesa, pichea. Hay veces que decir que no es mucho más fácil que estar inventando excusas después.
👬 GÉMINIS
Llevas días hablando de la misma cosa. Primero se lo contaste a un pana, después a alguien random, después volvió a salir en otra conversación. Mi amor, sé que estás pompea’o o pompeá. Y cuando algo te emociona así, hay que prestarle atención. Aprovecha el impulso y no dejes que se quede en palabras. Hay ideas que llegan por algo.
🦀 CÁNCER
Esta semana te llega un texto, un DM o una llamadita que no viste venir. Y en verdad me encanta esto porque te va a sacar una sonrisita culeca. A veces se te olvida que hay gente pendiente a ti. Mi amor, pasas mucho tiempo pendiente a lo que te falta. Esta semana préstale atención a lo que tienes. Hay más gente en tu esquina de la que te crees.
🦁 LEO
Hace tiempo no te veía tan emocionadx con algo. La pompeaera se te sale por los poros. Cuando lo mencionas y hablas del tema, te brillan los ojos. Me da sentimiento y todo. Mi cielo, gózate ese feeling, sigue compartiendo y enseñándole las cosas que te apasionan al mundo. No todos los días aparece algo que nos pompea de verdad.
👧 VIRGO
Tú eres capaz de resolver veinte cosas en un día y acostarte en la mala pensando en aquella cosita que salió más o menos. Deja de coger tanta lucha, llevas días dándole casco a un detallito bobo. Mientras tanto, estás ignorando todo lo que sí salió bien, que fue casi todo. Esta semana date un poquito más de crédito
⚖️ LIBRA
Esta semana te veo pendiente a to’ el mundo. Que si a fulano le pasó esto, que si mengana lo otro. Tienes el group chat encendío. Bello el chisme, a mí también me encanta, pero tienes que chequear cómo estás tú. A veces cuando uno está mirando mucho pa’fuera, es que toca mirar pa’dentro. Toca base contigo mism@.
🦂 ESCORPIO
Mira, te digo esto con cariño. Llevas días haciendo una investigación sobre algo que sabes que quieres hacer. Has leído, preguntado, comparado y visto veinte TikToks sobre el tema y sigues ahí mismo donde empezaste. Esta semana deja de prepararte tanto y tírate de pecho de una. Hay cosas que tienes que aprender haciéndolas y ya.
🏹 SAGITARIO
Algo nuevo te está llamando la atención y ya estás inventando. Te conozco. Te hiciste la peliculita mental, lo visualizaste, te zumbaste a lo loco. Chévere y todo, pero tienes tanto que hacer que no sé cómo tienes energía para pensar en otra cosa. Cálmate y termina lo que tienes de frente. Después le metes mano a lo otro, pero no dejes las dos a medio pocillo.
🐐 CAPRICORNIO
Tú eres la única persona que conozco que le da estrés la calma. Te dan un día libre y no sabes ni qué hacer. Siempre hay algo que organizar, resolver o poner al día. Mi amor, la vida no te va a dar una medalla de participación por contestar emails un domingo. Sal a que te dé el aire y disfruta. No quiero cuentos.
🏺 ACUARIO
Tú dices que no te importa y llevas días haciéndote el cool o la cool, pero tú y yo sabemos la que hay. No estoy diciendo que lo tienes que admitir públicamente, pero por lo menos admítetelo a ti. Le estás dando vueltas al mismo tema y después dices: “Pero, whatever”. Si todavía estás hablando de eso, tan whatever no es.
🐟 PISCIS
Te veo sentimental esta semana. No triste, sentimental. Escuchas una canción y te acuerdas de alguien. Ves una foto y te vas en el viaje. Te llega un olor y se te activa el recuerdo. Mi amor, siéntelo sin empezar a sacar conclusiones ni sobrepensar la cosa. Los recuerdos a veces son solamente recuerdos.