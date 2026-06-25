Horóscopo de Madame Mela: descubre qué te deparan los astros
Conoce las predicciones y consejos que los astros tienen para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco.
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¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.
Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.
Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.
🐏 ARIES
Aries de mi corazón, esta semana te toca practicar la paciencia. Sé que no tienes mucha, pero yo voy a ti. Hay alguien que te está explicando algo que tú entendiste hace rato. Por más ganas que tengas de decirle que pare ya de repetir lo mismo, tienes que mantener la compostura y la calma. No todo el mundo procesa las cosas a la velocidad tuya. Respira. Di que sí y cuenta hasta diez.
🐂 TAURO
Llevas días viendo el mismo mensaje y pensando: “ya mismo le contesto”. Después haces otra cosa y se te olvida. Mi vida, si no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de hablar. Deja a la gente en “seen” de vez en cuando y contesta cuando tengas ganas, a menos que sea algo de trabajo, que hay que facturar. Necesitas un break de estar tan disponible todo el tiempo y eso está bien.
👬 GÉMINIS
Tú estás esta semana que puedes abrir una oficina de terapia pro-bono. Está todo el mundo confesándose contigo. Te cuentan secretos, chismes, problemas familiares y cosas que tú no deberías saber. Tú no estás buscando el bochinche, el bochinche te busca a ti. Tú escucha en la tuya y no repitas lo que te diga.
🦀 CÁNCER
Esta semana alguien te va a tirar una pregunta que te va a coger fuera de base y la contestación te va a salir del alma. Ahí mismo te vas a dar cuenta de algo que llevas rato evitando admitir. Por algún lado iba a salir y mejor así, sin darle mucha vuelta ni sobre pensar tanto las cosas. Después de eso vas a sentir una paz fuerte y bien bella. Suéltalo, Cáncer.
🦁 LEO
Leo, te advierto que alguien te va a copiar el flow esta semana. Puede que sea una idea, tu forma de hablar o tu piquete. Mi vida, antes de formar una perretita, recuerda que eres un icon, un mood, el OG y tienes un estilo que no se compra. Sigue en lo tuyo, allá quienes quieran vivir disfrazados. Tú brillas porque eres, genuinamente, tú.
👧 VIRGO
Mi amor, esta semana vas a terminar en algo que no era tu plan y eso te va a abrir una puerta. Tú saliste para una cosa y terminaste haciendo otra. Te invitaron a un café y acabaste en una reunión. Fuiste a hacer una diligencia y terminaste encontrándote con medio mundo. Esto me encanta porque tus mejores historias siempre empiezan así.
⚖️ LIBRA
Esta semana vas a dar un consejo tan y tan bueno que cuando termines de darlo vas a pensar: “wow, me lo tengo que aplicar”. Siempre estás ayudando a los demás a resolver sus revoluces mientras ignoras los tuyos. Por suerte, vas a tener una semana tranquilita y sin dramas.
🦂 ESCORPIO
Por ahí viene el depósito de la esperanza. Cuando menos te lo esperes, cuando esté esa cuenta de banco tocando fondo, ahí es que te van a pagar lo que te deben o te llega algún guiso. Esta semana es de ahorro y de cogerlo suave con la gastaera. Cocínate de vez en cuando y no compres cafés de $10 todos los días. Ahorra para que inviertas en tus cosas.
🏹 SAGITARIO
Te veo haciendo promesas con mucha confianza. “Cuenta conmigo” y “Voy pa’ alla”. Wow es admirable la fe que tienes en tu manejo de tiempo. El problema es que esta semana tienes el calendario explota’o de cosas. Yo no sé con qué tiempo tú vas a todos esos compromisos que hiciste. Chequea bien la hora y el día antes de hacer planes, por favor.
🐐 CAPRICORNIO
Tú eres la única persona que conozco que se pone nerviosa cuando tiene demasiado tiempo libre. Te sientas diez minutos y empiezas a buscar algo productivo que hacer. Mi amor, relájate. Aburrirse y no hacer nada es importante también. Esta semana haz algo que no genere dinero, ni resultados y cuando te empiece la culpa, pichea.
🏺 ACUARIO
Hay algo en tu casa que lleva roto, dañado o pendiente desde hace tanto tiempo que ya se volvió parte de la decoración. Pasas por el lado todos los días y ni lo ves. Mi amor, esta semana arréglalo. Te va a tomar menos tiempo resolverlo que el que llevas ignorándolo.
🐟 PISCIS
Mi vida, hay algo que llevas guardando “para un día especial”. Una ropa, una libreta, un perfume, una botella, lo que sea. A este ritmo, el día especial lo vas a tener que crear tú, porque llevas esperando meses. Ponte la camisita, tírate la tela, abre la botella. La vida no siempre avisa cuándo es el momento perfecto.