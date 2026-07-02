¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Aries de mi vida, esta semana estás conectando con gente que no veías hace tiempo. Te vas a poner al día con los bochinches de tus panas, vas a sacar tiempo para atender tus relaciones y estás dándole cariño a la gente que tenías en el olvido. Llevas unas semanas bien pillá’ o pilla’o, picheándole a todo el mundo y trabajando en 20 cosas a la vez y sin tiempo para hacer tus cosas. Esta es tu semana para atender a tu corillo.

🐂 TAURO

Mi vida, vas a virar cuellos esta semana. Te veo con un glow y un aura altísimo. Puede que haya un romance pronto en el panorama o que simplemente estés arrasando por la vida con tu flow. Las cosas están empezando a salir a tu favor. De repente, asuntos que estaban estancados se empiezan a mover, la respuesta que esperabas llega y te pagan lo que te deben. Aprovecha esta semana que va a estar buena.

👬 GÉMINIS

A pesar de todas las cosas que están pasando en tu vida, estás bastante tranqui, en paz y con serenidad. Hay mucho caos y papelones a tu alrededor pero te veo mirando al horizonte con esperanza en el futuro. Esta buena esa actitud, pero también necesitas acción y movimiento. Ponte creativo y ve resolviendo lo que tienes pendiente para que no se acumule.

🦀 CÁNCER

Tú eres la estrella esta semana. Estás en la buena: celebrando, con energía, y de buen humor. Eso sí, lee bien los mensajes antes de enviarlos porque esta semana se presta para malentendidos. Puedes que envíes un mensaje pensando que estás siendo bien buena gente y que la otra persona lo lea como una... hostilidad, por no decir otra palabra. Cuidado con los exes.

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🦁 LEO

Gran momento para ser Leo. Esta semana eres un imán de oportunidades. Llevas rato esperando una señal y creo que ya el universo te la mandó, lo que pasa es que sigues esperando algo más grande. Esta semana alguien te dice que sí a algo que llevabas tiempo queriendo. No le des veinte vueltas buscando el truco. Tú vas a saber si confiar.

👧 VIRGO

Mi amor, tú tienes una maestría en complicarte demasiado. Te haces un ocho de una situación que ni ha pasado todavía. Esta semana trata de resolver los problemas en el orden en que lleguen. Otra cosa, llegó el momento de hacer lo que sabes que tienes que hacer. No le des tanto casco ni le busques las 5 patas al gato. Toma la decisión y tira pa’lante. Tú sabes de qué hablo.

⚖️ LIBRA

Libra, hay una persona que lleva rato diciéndote para hacer algo y siempre pasa algo y terminas picheando. Esta semana por fin se alinean los planetas. Sal de tu casa, socializa. Después no quiero cuentos de que estás aburrido o que no hay nada para hacer. Si cada vez que te invitan dices que no. Esta semana, la calle te llama.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, llevas días evitando una llamada, un mensaje o una diligencia porque piensas que va a ser un tostón. Pues, esta semana, finalmente, lo haces y resulta que te tomó menos tiempo del que tardaste preocupándote. Hiciste un show mental por algo que era una bobería. No te pilles voluntaria. Haz lo que tienes que hacer y sigue con tu vida.

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🏹 SAGITARIO

Sagitario, tú sales de tu casa con una misión específica y siempre terminas inventando otra cosa por el camino. Vas a comprar pan y apareces dos horas después con una planta, una gorra y un café. Esta semana acepta que eres así y deja de decir “voy un ratito”, porque nadie te cree. Haz una lista con tu misión del día y trata de no descarrilarte.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, tú eres de esas personas que cuando alguien te da un consejo, primero picheas y dos semanas después haces lo que te dijeron. Esta semana alguien te hace una sugerencia que de primera no te va a encantar. No la descartes tan rápido. Hay veces que por orgullo no seguimos el GPS y terminamos cogiendo la ruta más larga.

🏺 ACUARIO

Acuario, esta semana te va a dar con hacer una pregunta por curiosidad y vas a terminar descubriendo un revolú que nadie te había contado. No buscaste el bochinche... el bochinche llegó a ti. Lo importante es mantenerte fuera del papelón. Hay información que es mejor dejarla donde la encontraste.

🐟 PISCIS

Piscis, tú tienes la mala costumbre de decir “no es nada” cuando claramente sí es algo. Esta semana deja de minimizar las cosas que te importan. Si algo te molestó, te emocionó o te puso a pensar, admítelo. No tienes que hacer un papelón, pero tampoco hacerte el cool cuando por dentro estás en otra.