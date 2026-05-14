¿Necesitas una señal del universo? A partir de esta semana, todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

🐏 ARIES

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Tienes pendiente una conversación con alguien cercano y el momento de tenerla es ahora. No la ensayes tanto, no la planifiques tanto. Di lo que tienes que decir y a Dios que reparta suerte. Te vas a sacar un peso de encima y la claridad que viene después vale la pena.

🐂 TAURO

Llevas semanas acumulando energía y ahora por fin tienes dónde ponerla. Hay un proyecto que está esperando ese fuego tuyo. Pon tu tiempo y energía ahí, sin pensarlo tanto. Un torito con dirección clara mueve cosas que llevan meses estancadas y tú lo sabes.

👬 GÉMINIS

Se viene un plot twist esta semana. Hay algo en tu vida social que da un giro. Puede ser un encuentro, una invitación, una conversación que no esperabas y que tiene más potencial del que parece a simple vista. Tú no sabes de dónde vendrá la oportunidad grande. Dale oportunidad a las cosas que llegan de la nada y pendiente a lo que viene.

🦀 CÁNCER

Hay un temita de dinero que lleva tiempo mirándote a los ojos y tú picando pa’ loco. Se acabó. Cinco minutos de atención real a eso esta semana te ahorra un problemón después. No es tan complicado como parece. De seguro es una bobería que puedes resolver en cinco minutos. Siéntate y atiende esto de frente.

🦁 LEO

Llevas demasiado tiempo guardando algo que necesitas que salga: una emoción, un proyecto o una opinión que has censurado, porque no sabes si le va a caer bien a la gente. Pichéale a los demás y ponte pa ti. Esta semana, suéltalo. Lo que guardas demasiado tiempo empieza a pesarte y tú tienes cosas más importantes que atender.

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👧 VIRGO

Llega una oportunidad antes de que estés ready. Tu primera reacción va a ser esperar un chin más y dejar que pase. No esperes. Di que sí primero y te preparas después. Tú eres de los que te sobrepreparas y a veces no es para tanto. Esta semana confía en lo que ya sabes y arriésgate.

⚖️ LIBRA

Alguien en tu vida te necesita que le acompañes. No que le digas qué hacer ni le aconsejes, simplemente requiere que estés ahí. A veces basta con estar presente o dar una llamadita. Inspiras mucho a la gente en tu entorno. Haz la llamada, envía ese texto y aprende a estar presente con la gente que quieres.

🦂 ESCORPIO

Algo se está transformando en tu vida y, aunque no lo puedas ver todavía, lo sientes por todos lados. Tienes la cosquillita de que viene algo grande para ti. No trates de controlarlo ni ajorar las cosas. Lo que está cambiando en ti esta semana es exactamente lo que necesitabas.

🏹 SAGITARIO

El universo te pone esta semana frente a una decisión sobre pa dónde vas en los próximos meses. No la dejes flotando. Tómala con la información que tienes ahora mismo. Decidir mal es mejor que no decidir. Es el momento de que sigas tu instinto y te arriesgues un poco. Si te arrepientes después o cambias de decisión, no pasa nada, pero no dejes eso en el aire.

🐐 CAPRICORNIO

No todo es logros y metas, mi amor. Esta semana hay un momento de disfrute puro esperándote si te dejas. Cierra la agenda y el calendar. Esta es tu oportunidad de disfrutar y ya, sin justificarlo. Date el lujo de pasarla bien por el simple hecho de pasarla bien. Te lo has ganado.

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🏺 ACUARIO

Esa idea que llevas meses desarrollando en la cabeza ya está lista pa ver el mundo. No tiene que estar perfecta pa ser compartida. El feedback que recibes cuando la sueltas es lo que la perfecciona, no darle más vueltas solo. Esta semana sácala de tu cabeza y regálasela al mundo.

🐟 PISCIS

Hay claridad disponible sobre algo que lleva tiempo confuso, pero tienes que ir a buscarla tú, no va a llegar sola. Hacer la pregunta, tener una conversación honesta o, simplemente, sentarte a escribir lo que sientes puede darte la respuesta que llevas semanas buscando. Da el paso, mi cielo.