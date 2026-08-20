¿Necesitas una señal del universo? Todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

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🐏 ARIES

Mi vida, esta semana hay eclipse de nuevo, así que puede que tengas la paciencia bien limitada. Vas a cerrar un capítulo. Puede ser un proyecto, una relación o manías tuyas que ya no van. No va a ser una cosa dramática porque low-key querías cerrar ya hace rato.

🐂 TAURO

Tauro, sal de eso ya. Lo que tienes que hacer es una bobería que te va a tomar 5 minutos y cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que lo estabas sobrepensando demasiado. Tienes dos caminos: o te quedas igual pero queriendo otra cosa, o te arriesgas y gozas.

👬 GÉMINIS

Géminis, esta semana no estás para revoluces ni caos. Te veo lejos, despejado en el monte y sin contestar llamadas. No estás para coger lucha, lo que quieres es paz y serenidad. Eso sí, la gente va a estar bien activa, buscándote la vuelta y revolcando los avisperos. No te dejes.

🦀 CÁNCER

Cáncer, algo que ya habías dado por perdido puede que aparezca a última hora. No preguntes demasiado cómo ni por qué. Acepta los regalos que te hace la vida. A veces las cosas se acomodan cuando uno deja de buscar. Si ves la oportunidad, tírate de pecho.

🦁 LEO

Leo, deja el FOMO. Esta semana hay demasiada gente suelta en la calle y un exceso de actividades. Tú quieres estar en to’as. Cálmate. Si tienes plan, gózatelo y si no tienes, invéntate otro. Tú no necesitas estar donde está todo el mundo para pasarla bien.

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👧 VIRGO

Virgo, vas a querer tener esta semana bajo control y te aviso desde ahora que está difícil el panorama. Los horarios cambian, gente aparece, gente se quita y los planes se van a pique. Ten un plan A y quizás un B, pero no llegues hasta el plan H. Algunas cosas hay que dejarlas ir o resolver cuando toque.

⚖️ LIBRA

Libra, esta semana alguien te va a pedir que escojas un bando y tú vas a hacer malabares para quedar bien con todo el mundo. No te metas. Hay revoluces que se resuelven sin tu mediación de conflictos. Si dos personas se quieren enchismar, déjalas. Sigue en la tuya.

🦂 ESCORPIO

Escorpio, no te me pongas moody. Yo sé que estás pasando por veinte cosas, pero tienes que salir aunque sea a coger fresco. Puede que te llegue una propuesta que no veías venir. No pichees porque no estás en el mood. En esos planes locos a veces se mueven cosas.

🏹 SAGITARIO

Sagitario, esta semana puede que llegue uno de esos planes que empiezan con “un ratito y nos vamos” y tú y yo sabemos cómo termina la cosa. Déjate llevar, pero trata de no botar la cartera, el celular ni la dignidad en el proceso. El lunes hay que volver a trabajar.

🐐 CAPRICORNIO

Capricornio, esta semana vas a ser la persona más solicitada. Mensajes, llamadas, invitaciones y gente apareciendo de todos lados. Ojo al pillo, hay mucha gente lambiendo ojo para conseguir taquillas para el Hiram Bithorn y quizás piensan que tú tienes contactos. Esta semana pon el celular en airplane mode.

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🏺 ACUARIO

Acuario, te vas a encontrar con alguien de una forma bien random. Puede ser una amistad que hace tiempo no ves o un crush del pasado. No tienes que convertir esto en una señal del universo. Saluda, ponte al día y síguelo. Aunque si está bueno el bochinche, quédate un ratito más.

🐟 PISCIS

Piscis, esta semana no te comprometas con diez planes para después dejar arrolla’o a medio mundo porque ya no quieres salir. Mira bien qué quieres hacer antes de decir que sí por emoción. Hay mucha cosa pasando y tú no puedes estar en todos lados a la vez.