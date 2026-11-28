Nota del editor: La serie Boricuas en la Luna destaca las historias de los puertorriqueños que han extendido las fronteras de la Isla al establecerse por el mundo, cargando con nuestra bandera, cultura y tradiciones.

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Encontrar su profesión, su misión de vida, llevó a Johanna Lee Rivera Vázquez hasta el Oriente Medio. El amor la trasladó hasta Noruega, donde edifica su familia bajo el gusto del arroz con habichuelas y carne guisá, mientras enseña a otras mujeres sobre su salud hormonal y los trucos de los “mejunjes de la abuela”.

Desde pequeña, esta carolinense de 50 años se debatió entre las profesiones que escogería. Empezó con que quería ser veterinaria. Luego, pasó a que quería inventar una medicina que le salvara la vida a las personas o administración de empresa. Las maestras de la escuela superior Luz América Calderón, conocida como La 5, en Carolina, le decían que podía ser doctora en medicina o abogada. Pero, terminó estudiando ingeniería química en la Universidad de Puerto Rico, recintos de Bayamón y Mayagüez.

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Se graduó en el 1999 y hasta el 2007 laboró en las industrias de disposición de desperdicios ambientales y farmacéuticas. En el ínterin, estudió una maestría en la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas.

Encaminada hacia una nueva carrera, decidió optar por buscar un grado de doctorado en Farmacia en la Universidad de Connecticut. Pero, algo faltaba en su vida.

Según contó, siempre estuvo inmersa en actividades religiosas y en el coro de la iglesia católica, San Juan de Dios, en Carolina. Además, tenía muchas inquietudes que no había explorado a su máxima expresión.

“A mí me gustaba mucho viajar, aprender de otras culturas, aprender idiomas y antes de irme (de Puerto Rico a Estados Unidos en el 2007) había viajado varias veces a Europa. En la universidad, aprendí francés e italiano. Me anoté en clases de árabe”, contó.

Johanna Lee Rivera es una Boricua en la Luna, en Noruega. ( Suministrada )

El inicio de su travesía

De hecho, inició su carrera doctoral pensando que ser profesora le podía permitir tener tiempo libre y darle rienda a las aventuras que buscaba tener. Pero, la realidad fue otra. Estaba inmersa en los estudios y alejada de la gente.

“Siempre como tenía ese deseo de servicio. Y, entonces, cuando me fui a hacer el doctorado, que fue también en farmacia, pues, era algo bien técnico. Era algo como que tú estabas en el laboratorio, no era mucho con gente. Entonces, pues, no sé cómo que me decepcioné, un poco, digo, bastante”, afirmó la boricua.

Para llenar el vacío que todavía sentía, en la universidad comenzó a asistir a grupos religiosos y a estudiar nuevamente árabe. Además, buscó involucrarse en actividades en pro de la niñez.

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“Entonces, ahí empecé a cuestionarme: ‘¿Esto del doctorado es lo que verdad quiero?’”, relató.

Añadió que “en ese tiempo en la universidad había mucho activismo por el conflicto de Israel y Palestina”, aspecto que le llamó la atención.

Rivera Vázquez aprovechó un viaje programado para las vacaciones de Navidad de 2009 para iniciar su rumbo a conocer ese mundo que la llamaba.

“Hubo una delegación que iba a ir a la Franja de Gaza a entregar ayuda humanitaria. Y había gente de todas partes del mundo que iban a ir. Entonces, yo me apunté. Fuimos a Egipto, pero nunca pudimos llegar a Gaza, porque el gobierno egipcio, el gobierno israelí, bloqueó la entrada”, contó.

El interés quedó activo y en verano del 2010 viajó de voluntaria con la organización Tent of Nations hacia Belén, donde ayudaría a una familia palestina a trabajar con su granja y a ayudar a los niños a tener espacios que los alejaran del ambiente de guerra y los acercaran a su niñez.

Encontró su misión

Se suponía que iba a regresar en tres meses a comenzar estudios de maestría en salud pública en una universidad en Washington, D.C. Pero, nunca volvió. Se marchó a la costa de Israel, específicamente en Haifa, donde podía estar en cercanía con la playa y recordar a su Borinquen. Allí, trabajó en otro proyecto a favor de las mujeres palestinas.

“Me rompió el corazón y quería aprender más del conflicto, de la gente”, afirmó sobre su decisión de quedarse.

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Su trabajo era voluntario. Los palestinos la acogieron y la ayudaron a vivir en la comunidad. A cambio, Rivera Vázquez desarrollaba programas de liderazgo de las mujeres para que “pudiesen organizarse y resistir la opresión dentro de Israel”. Entonces, supo que había encontrado esa parte de su vida que buscaba.

“Yo pensaba que estaba haciendo más, mejor uso de mis tiempos, de mis habilidades ayudando a las personas en Palestina y porque, no sé, sentía que esa era mi misión. Que iba a ser más productiva. No sé, me fascinaba la cultura, toda esta parte de esta lucha. A veces me decía que Puerto Rico es como Palestina, se parece mucho”, dijo al asociar la cultura y la resistencia que el pueblo tiene a cambiar ante intereses políticos.

Pero, reconoció que la lucha de los palestinos en Israel era mucho más grave que lo que se vive en Puerto Rico, “porque a los palestinos los están matando en su propia tierra”.

“Tú sabes que eres privilegiada, porque yo llegaba con mi pasaporte americano. Ay, se me aguan los ojos. Tú llegabas con tu pasaporte americano y los palestinos no podían cruzar a su tierra, visitar a sus familiares, a los que estaban dentro del territorio palestino, no podían ir a Israel. Yo sentía que era injusto. Entonces, por eso me quise quedar, como para mostrar la solidaridad”, afirmó llorosa.

En toda esta travesía, la carolinense nunca estuvo lejos de Puerto Rico. Su madre le enviaba paquetes con antojos, café boricua y los medicamentos para la tiroides que debía consumir.

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Entonces, llegó el tiempo en que el visado se extinguió. No quería marcharse. Sentía que tenía mucho por hacer. Además, le atraía cómo la cultura árabe se asemejaba “mucho” a Puerto Rico. A través de unas amistades que había hecho, consiguió otra organización en el norte de Irak para ayudar a las mujeres. Pero, era otra cultura. Hasta tuvo que empezar a aprender el idioma, el kurdo.

“Tenían diferentes proyectos para ayudar a las mujeres por violencia contra la mujer, proyectos que ellas aprendieran una forma de independencia, como coser, especialmente a las viudas para que fueran independientes”, comentó, al explicar que su misión era escribir reportes para que los problemas de las mujeres en Irak ganaran la atención mundial.

Conoció el amor

Pasó, luego, a trabajar en una campaña de derechos ambientales. Se oponían a la construcción de una represa en Turquía que afectaba el río Tigris.

“Ahí conocí a mi esposo, que es noruego”, soltó la carolinense, al destapar al encargado de redirigir su vida en Oslo, la capital de Noruega.

Según contó, ambos estaban en organizaciones distintas luchando en contra de las multinacionales y los daños ambientales. Una cena grupal terminó en una cena individual, en llamadas y, luego, visitas a Noruega.

“No me quiero enamorar o involucrar, porque después yo me voy o él se va, me decía”, comentó. Pero, al final, el amor venció.

Rivera Vázquez vivió en Irak desde finales del 2010 hasta agosto de 2013. Una enfermedad que le afectó la llevó, junto a su pareja, a decidir dar una pausa al trabajo voluntario. Determinaron vivir tres meses en Noruega y tres meses en Puerto Rico.

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Debido a que su esposo no tenía residencia estadounidense y ella había quedado embarazada, determinaron vivir en Noruega. La pareja tuvo una hija, quien ya tiene 12 años y habla español.

La mujer se casó en el 2016, en el lejano país. Al evento, asistieron su mamá y su hermano.

En Noruega, aprendió a llevar su pelo “crespo” y sobrevivir a las sutiles insinuaciones de discrimen que le hacen los noruegos, en su mayoría rubios y de pelo alaciado.

Su constante comunicación con la familia, los paquetes que todavía recibe y sus viajes frecuentes a la Isla la han ayudado a vivir lejos de Puerto Rico.

Grupo de boricuas

Además, hace un año contactó con un grupo de boricuas que vive en Noruega, que se reúnen con regularidad a disfrutar de sus recuerdos y la comida típica. Contó que los invitó a su hogar el día de su cumpleaños número 50 y le llevaron arroz con gandules, yuca en escabeche y habichuelas guisadas.

La comida boricua y la música navideña también la acercan a Puerto Rico. De hecho, comentó que su esposo hace mejor la carne guisada que ella. Pero, como no consiguen ternera, la hacen con carne de arce.

El sofrito es totalmente boricua. Lo único que no consigue en Noruega es el recao. Pero, compara matas de cilantrillo y cultiva en su huerto otros productos, como el ajo y orégano, para poder prepararlo. En su patio tiene gallinas.

Otro aspecto que la une a Puerto Rico es también su nueva profesión. Es que en Noruega retomó su meta de estudiar una nueva maestría en salud pública.

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Contó que cuando hacía su maestría, decidieron venir a Puerto Rico a hacer su “estudio de campo”. Eso llevó a que su hija, entonces de cuatro años, tuviera la experiencia de vivir cerca de un año aquí, entre 2018 al 2019.

Ahora, como emprendedora, da cursos en línea sobre la salud de la mujer, enfocados principalmente en aspectos hormonales y la menopausia. Algunos de los cursos en línea los ofrece a empresas de la Isla.

“Se siente súper bien poder devolver, servir a las mujeres en Puerto Rico, estar más cerca de mi cultura, de mis valores, de lo que siento. Lo más importante es que las mujeres conozcan sobre su cuerpo, en un sistema que medicaliza el parto, la menopausia, todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer”, sostuvo.

Choque cultural

En Noruega, entretanto, como parte de los cursos, a las mujeres les enseña algunos remedios boricuas, los que llamó los “mejunjes de la abuela”. Les muestra cómo hacer té, aceites para sobos y otros remedios, que logra hacer con plantas que se consigue en los mercados internacionales, como la sábila, o los que cultiva en su hogar.

“Al principio fue difícil. Es diferente la cultura. Los latinos son como que ‘¡ahh!’ (de gritos). Somos expresivos y animamos la fiesta. Los noruegos son más calladitos, que hay que estar a tiempo y no hablar duro. Tuve que hacer muchos ajustes para ser aceptada en la cultura. Ahora, yo lo veo diferente. Ahora, entre más auténtico, eso más enriquece la cultura y la diversidad”, afirmó Rivera Vázquez.

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Hacer amistades y empezar de nuevo también fue retante. Aseguró que el choque cultural fue mayor que el que recibió cuando vivía en el Oriente Medio.

“Me tuve que reinventar. Conseguir trabajo es bien difícil. Tienes que hablar el idioma, tener experiencia”, explicó.

A 13 años de vivir en Noruega, su próxima meta es lograr regresar a Puerto Rico a un periodo más largo que el de vacaciones para que su hija “borinoruega” pueda volver a estar en contacto con su cultura. Pero, no se mudaría a la Isla.

Dijo que ahora ve “a Puerto Rico desde otros ojos. De haber vivido en Palestina, Irak y haber estado en un tiempo en Noruega, vi que (en Puerto Rico) todo es mucho más rápido. Como la gente está más estresada todo el tiempo, en los tapones, la manera en que guiamos y llegamos a un sitio, hay que cortar por aquí, por acá. Aquí en Noruega es mucho más tranquilo, hay transportación púbica. Aquí se camina para todos lados, el supermercado está ahí, el médico te asignan uno cerquita”.

Dijo que le acongoja ver la diferencia de vida.

“Acá mi hija camina a la escuela. La escuela es gratis. Hay menos violencia. Yo quiero que mi hija crezca en un sitio que se sienta en paz, que no tenga que luchar por ser mujer y que eso sea como un reto en su vida. Por ejemplo, pues, todos esos femicidios que hay en Puerto Rico, la violencia y todo eso, comparado aquí con Noruega, pues, uno se siente más segura de caminar por la noche, de caminar en paz, eso en calidad de vida. Y eso, sí, me da mucha tristeza”, concluyó.

¿Eres o conoces de algún boricua que vive fuera de la isla y quiere contar su historia? Escribe a historiasph@gfrmedia.com.