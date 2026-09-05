Nota del editor: La serie Boricuas en la Luna destaca las historias de los puertorriqueños que han extendido las fronteras de la Isla al establecerse por el mundo, cargando con nuestra bandera, cultura y tradiciones.

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El primer escenario fue la sala; sus primos, sus primeros compañeros de reparto. Sus padres, tíos y tías, su primera audiencia.

“A la vez me gustaba mucho montar coreografías con mis primas y obligábamos a toda la familia a mirarnos bailando”, rememoró la puertorriqueña Lorena Jusino en entrevista con Primera Hora.

“Los años de infancia eran bien divertidos. Era o en la playa o en el campo… Era una infancia bien aventurera”, agregó la boricua para quien Playa Santa, en Guánica, era uno de sus lugares predilectos, porque sus abuelos vivían en el área.

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Sus vivencias de niña eran un augurio de lo que germinaba en ella. Hoy día, a miles de millas de Yauco, donde se crió, trabaja como actriz y creadora de contenido en Madrid.

Donde todo comenzó

Lorena nació en Ponce y se crió en Yauco, pero también pasó parte de su infancia en Nuevo México. Cursó biología por tres años en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) antes de decidirse por la actuación.

Al identificar su verdadera pasión, se trasladó a la Universidad del Sagrado Corazón, donde cursó producción de cine, grado que obtuvo en 2016, silenciando las voces que le advertían que de la actuación se “moriría de hambre” y que “es una carrera bien difícil” y las interrogantes incesantes de “¿qué vas a hacer con eso?”.

“Ya tenía 21 años cuando tomé esta decisión. Ya no me podían obligar”, subrayó.

“Me di cuenta que eso (la biología) no era lo que quería. Siempre mi sueño había sido trabajar en cine o la actuación… (En) mi tercer año de universidad era buscar qué realmente me gustaba hasta que al final dije ‘no, esto no es lo que yo quiero’. Desde la nada decidí irme a Sagrado a estudiar producción de cine”, recordó la actriz de 34 años.

Comenzó su carrera en Nueva York, donde había completado un intercambio como universitaria y, ya graduada, continuó estudiando actuación por los próximos dos años. Trabajó como mesera en Puerto Rico para mudarse a esta ciudad estadounidense.

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“Me enamoré completamente de la actuación”, admitió.

Pero ese era tan solo el comienzo. Tener representación para garantizar las mejores audiciones es sumamente laborioso. Las respuestas a los muchos correos que enviaba a agencias junto con su resumé y fotos eran, en muchas ocasiones, nulas.

Actuaba en teatro, cortometrajes y ‘sketches’ cómicos. También trabajaba en varios otros lugares con tal de ganarse la vida. Fue mesera, recepcionista en una compañía de baile, trabajó en el guardarropa del Museo de Arte Moderno (MoMA, en inglés), repartió anuncios promocionales en Times Square y en la entrada de las presentaciones de Fashion Week. Uno de sus empleos más memorables fue como “Candy Cane Greeter” en la entrada de Radio City para la presentación de Navidad, vestida de duende.

La pandemia del COVID-19, que puso un freno al disfrute de presentaciones artísticas, le abrió una puerta nueva: la creación de contenido en la plataforma TikTok.

“Buscando una forma de seguir siendo creativa, empecé a hacer videos en TikTok… luego seguía haciendo ‘sketches’, haciendo distintos personajes hasta que logré entrar en el programa de creadores de TikTok y llevo haciendo eso desde el 2020”, narró.

La paralización del mundo también le ayudó a conseguir un trabajo remoto. Regresó unos meses a Puerto Rico.

“Había ‘joseado’ tanto en Nueva York que a mí no me había dado tiempo ni tenía el dinero para viajar más”, recordó.

Fue después de un viaje de visita a España que tomó la decisión: era hora de dejar Nueva York, su hogar por ocho años.

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Realmente, España no fue la primera opción. También consideró Londres. Tomó más clases de actuación allí, pero por la dificultad de conseguir la visa para establecer su residencia en Inglaterra, optó por vivir en Madrid.

Persiguiendo sus sueños

Sus experiencias de vida han contribuido a su éxito. Sus videos donde recuenta situaciones de uno de sus muchos trabajos son los que más atraen al público.

Desde clientes exigentes hasta recreando situaciones virales, sus videos le generan ingresos suficientes para vivir mientras persigue su meta de actuar en películas.

“Mi meta en la vida, mi sueño, es trabajar en el cine. Por eso trato de hacer muchos ‘sketches’ actuando”, comentó.

Aún en tierra lejana y trabajando arduamente para lograr sus anhelos, mantiene su puertorriqueñidad, ya sea confeccionando un plato de arroz y habichuelas o disfrutando de los conciertos de Bad Bunny.

A las jóvenes que también desean actuar, Lorena instó a que “sigan su intuición, que se pregunten de verdad qué es lo que quieren en el fondo y que tengan cuidado con las proyecciones, ya sea de sus familiares u otras personas”.

“Muchas veces parece que están preocupados, pero en realidad es que están proyectando sus propios miedos. (Se trata de) sentarse con uno mismo y preguntarse qué es lo que uno quiere en la vida y verificar todas las opciones que tienen”, exhortó.

¿Eres o conoces de algún boricua que vive fuera de la isla y quiere contar su historia? Escribe a historiasph@gfrmedia.com.