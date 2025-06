Nota del editor: La serie Boricuas en la Luna destaca las historias de los puertorriqueños que han extendido las fronteras de la Isla al establecerse por el mundo, cargando con nuestra bandera, cultura y tradiciones.

Los sueños no caducan. Por más ardua que sea la vida y por más tropiezos que enfrentemos, siempre habrá una manera de alcanzar nuestras metas. Se trata de aprovechar el momento y de luchar incansablemente tras ellos.

Ejemplo vivo de esto es Yadira Caro, aguadeña a quien cariñosamente le conocen como “Yadi”, pues ya contando con una carrera exitosa como consultora en tecnología -incluso para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos- se graduó esta semana de la prestigiosa Universidad de Harvard con una maestría en psicología organizacional.

“Es emocionante, porque es algo que se puede”, celebró entre lágrimas la madre de Rollins, de 12 años, y Rodrigo, de 7 años, quien reside en Tampa, Florida.

“Que mi hijo mayor pueda ver que puede hacer muchas cosas, ahora que está creciendo. Que sepa que no tiene límites, que puede escoger lo que quiera hacer”, comentó.

Adquirir tan alto título requirió madrugadas a solas, antes de que su familia despertara, disciplina “militar” y sobrepasar las dudas que nacieron en su mente. Dividía sus horas para su trabajo, cuidar de sus hijos, dedicar tiempo a su familia y estudiar. Fue un trabajo diario por cuatro años, cuyo fruto le garantiza prestigio y conocimiento profundo en los temas que aborda todos los días como conductora de su propio podcast.

“No es fácil para todo el mundo, pero es cuestión de disciplina (y) tomar cada día en educarse uno mismo. Es no limitarse, siempre considerar y también cada día tomarlo poquito a poquito”, agregó.

Así todo comenzó

Desde joven, Yadi—orgullosa de su educación primaria en escuelas públicas de Puerto Rico—ha sido ambiciosa y perseverante, impulsada por los buenos deseos de sus padres Zoraida y José. El primer paso gigantesco fue cursar un bachillerato en humanidades en el recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR), grado que adquirió hace exactamente 21 años.

“Cuando yo entré a la Iupi, yo soy de Aguada, y ya entrar a la Iupi era como que wao, irse al área metropolitana ya era un paso grande”, recordó la profesional de 42 años.

Su madre, con miras a que Yadi continuara su preparación, encontró en el periódico unas ofertas de becas estudiantiles en Florida y, aunque aplicó a “última hora”, Yadi fue aceptada e ingresó al Florida International University (FIU) en la que obtuvo una maestría en periodismo investigativo.

“Eran muchos estudiantes boricuas allá, (y allí también) tenía una prima. (Mis familiares) estaban un poco calmados, porque había familia”, comentó.

Antes de que Yadi “brincara el charco”, doña Zoraida pronosticó que “no volvería” a Puerto Rico. Su predicción resultó certera, pues en los Estados Unidos Yadi conoció quien hoy día es su esposo, Ken Dickson, y oportunidades de trabajo que la han mantenido en el país norteamericano.

A partir del 2005, se dedicó a las comunicaciones como reportera en The Tampa Tribune y WMNF Community Radio, donde también fue productora. Luego, fue parte del equipo editorial de la revista multilingüe de asuntos de seguridad Dialogo.

De comunicaciones a Alemania

Del 2010 al 2014, fue consultora estratégica para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como parte de la compañía Booz Allen Hamilton. En Vykin Corporation, fue especialista en comunicaciones y gerente de conocimiento en el US Southern Command donde entrenó a cientos de militares y civiles en los Estados Unidos y América Latina para eventos multinacionales y ejercicios militares. Todo esto le permitió vivir a principios del 2016 en Alemania donde residió por cinco años antes de regresar a Estados Unidos.

“En ese momento, estábamos en Miami ya mi esposo y mi hijo. Surgió la oportunidad de trabajar en una compañía a Alemania. Apliqué y me cogieron para el trabajo. En ese momento, estábamos buscando un cambio, porque la vida era muy ajetreada. Casi no veíamos al niño. El hecho de estar en Alemania le daría la oportunidad a mi esposo estar a tiempo completo con el niño”, recordó.

Fue en 2020, mientras vivía en Alemania, que surgió la oportunidad de tomar cursos de educación continua de la Universidad de Harvard, una colaboración de la empresa donde laboraba. Permaneció estudiando hasta finales del año pasado, hasta adquirir la maestría.

Aunque fue una experiencia enriquecedora— pues se destacó en varias compañías como consultora de tecnología—y fue el país que vio a su hijo menor nacer, la distancia de su familia y la de su esposo caló, máxime durante la pandemia del COVID-19 en el 2020. Por eso, regresó a Tampa para el 2021.

Entonces, fundó Hardcore Soft Skills, una plataforma educativa que incluye podcast, recursos en línea y “coaching” para capacitar a equipos técnicos y personas en habilidades sociales, de gestión y emocionales. Además, es una “agile coach” en la corporación SAIC, donde apoya cambios organizacionales a múltiples equipos en programas de agencias del Departamento de Defensa.

“Siempre he sido, desde chiquita, súper disciplinada. Entonces, también tenía el apoyo de mi esposo, que en mi caso siempre ha sido 50/50. Siempre soy juiciosa en disciplina en dividir mi tiempo. Me levanto súper temprano para estudiar, o en el trabajo, dedicar tiempo para mí. Tengo esa disciplina militar por decirlo así, aunque nunca fui militar. Soy un poco inquieta también. Mi esposo lo dice también, cuando dice ‘vamos a hacer nada’ yo digo ‘¿qué? No. Tenemos que hacer algo’”, indicó entre risas.

Más allá de destacarse como profesional multifacética, ha viajado a más de 30 países del mundo, incluyendo a Brasil, España, Montenegro, Croacia, Argentina e Italia.

En adición al español e inglés, habla en portugués.