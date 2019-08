Impresionantes visuales del huracán Dorian desde el espacio

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) compartió hoy, viernes, dos imágenes de radar que muestran el ojo de huracán Dorian.

Los visuales fueron tomados por el avión P-3 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, según indicó el CNH en su cuenta de Twitter.

Mientras, el astronauta estadounidense Andrew Morgan publicó una foto que tomó ayer de Dorian desde la Estación Espacial Internacional.

Here's a look at #HurricaneDorian from @Space_Station . I caught this shot yesterday as it traveled across the Caribbean north of Haiti and the Dominican Republic. pic.twitter.com/ixX1nhOmLB

La NASA también hizo lo propio mediante un vídeo.

See views of #HurricaneDorian from a camera outside the @Space_Station orbiting 250 miles above the Earth on Aug. 29. Capturing a strengthening storm at 1:05 p.m. EDT, Dorian is seen as it churned over the Atlantic Ocean north of Puerto Rico. Take a look: https://t.co/eMTjU4wJL3 pic.twitter.com/EIgqs15bil