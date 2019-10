La historia detrás de las peculiares imágenes que compartió la Nasa por Halloween

La agencia espacial NASA compartió una sorprendente imagen del Sol a propósito de la fiesta de Halloween que se celebra este mes en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la entidad mostró la fotografía de nuestra estrella con una particular similitud a una calabaza de Halloween.

Esta imagen en realidad es una composición obtenida a partir de los datos captados por el Observatorio de Dinámica Solar en 2014. Su aspecto se consiguió usando imágenes ultravioleta que muestran regiones activas del Sol.

No, that’s not a fiery jack-o’-lantern ????. It’s the Sun! Our @NASASun Solar Dynamics Observatory captured this ultraviolet image in 2014, showing active regions on our home star. #Halloween19 Download in hi-res: https://t.co/731LNTG6Ui pic.twitter.com/RWIETuusYo

“Las regiones activas aparecen más brillantes porque esas son áreas que emiten más luz y energía, marcadores de un conjunto intenso y complejo de campos magnéticos que flotan en la atmósfera del Sol y la corona. Esta imagen combina dos conjuntos de longitudes de onda en 171 y 193 angstroms, típicamente coloreadas en dorado y amarillo, para crear una apariencia particularmente similar a la de Halloween”, detalla la NASA.

Además, la agencia publicó otra fotografía a propósito de Halloween. La imagen muestra un “tenebroso rostro" que mira directamente al espectador.

?? When we peer deep into space, we don't expect to find something staring back at us...



This galactic ghoul, captured by @NASAHubble, is really a head-on collision between 2 galaxies. Get spooked & find out what lies inside this ghostly apparition: https://t.co/xV2KiWphxf pic.twitter.com/dZnn70C1ty