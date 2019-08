Rusia envía robot humanoide al espacio Por The Associated Press 08/22/2019 |08:14 a.m.

El robot tuiteó poco después de entrar en órbita que la primera parte de las pruebas salió según lo previsto. (Roscosmos Space Agency Press Service vía AP)

Fedor partió hacia la Estación Espacial Internacional en el asiento del comandante de una cápsula Soyuz.

Moscú. Rusia envió un robot humanoide a la Estación Espacial Internacional el jueves dentro de las pruebas de un nuevo cohete que sustituirá a los propulsores actuales. La cápsula Soyuz, que suele utilizarse en las misiones tripuladas al espacio, partió desde una base alquilada por Rusia en Kazajistán a las 3:38 a.m. GMT con el robot Fedor a bordo. La sonda fue lanzada por el nuevo proyectil Soyuz 2.1a, que solo se había probado en naves no tripuladas. Se espera que el nuevo propulsor sustituya al Soyuz-FG el próximo año. El robot, que ocupaba el asiento del comandante, llevaba una pequeña bandera de Rusia en una mano derecha y tuiteó poco después de entrar en órbita señalando que la primera parte de las pruebas salió según lo previsto.