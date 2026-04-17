7 claves para detectar vídeos falsos creados con IA

A medida que avanza la tecnología, resulta cada vez más difícil identificar el contenido generado por inteligencia artificial; sin embargo, según el FBI, existen algunas señales que pueden ayudar a determinar si un vídeo es real o no:

1 Imágenes distorsionadas, borrosas, deformes o con un aspecto inquietante 2 Audios con pausas que no suenan naturales 3 Ruido de fondo incongruente o poco habitual 4 Palabras entrecortadas o con una estructura anormal 5 Inflexiones inusuales en los rostros, como parpadeo poco frecuente, cejas que no encajan o tonos de piel con colores anormales 6 Movimientos de la boca poco naturales, que a veces no coinciden con el habla o con las expresiones faciales 7 Iluminación deficiente o poco coherente en imágenes y videos

Tampoco es común ver a un elefante salvando a un perro golden retriever o a un gato dando vueltas sobre la cabeza de una patinadora profesional de hielo, lo que suele ser una señal de contenido creado por inteligencia artificial.