7 claves para detectar vídeos falsos creados con IA
No es común ver a un elefante salvando a un perro o a un gato dando vueltas sobre la cabeza de una patinadora.
PUBLICIDAD
A medida que avanza la tecnología, resulta cada vez más difícil identificar el contenido generado por inteligencia artificial; sin embargo, según el FBI, existen algunas señales que pueden ayudar a determinar si un vídeo es real o no:
Imágenes distorsionadas, borrosas, deformes o con un aspecto inquietante
Audios con pausas que no suenan naturales
Ruido de fondo incongruente o poco habitual
Palabras entrecortadas o con una estructura anormal
Inflexiones inusuales en los rostros, como parpadeo poco frecuente, cejas que no encajan o tonos de piel con colores anormales
Movimientos de la boca poco naturales, que a veces no coinciden con el habla o con las expresiones faciales
Iluminación deficiente o poco coherente en imágenes y videos
Tampoco es común ver a un elefante salvando a un perro golden retriever o a un gato dando vueltas sobre la cabeza de una patinadora profesional de hielo, lo que suele ser una señal de contenido creado por inteligencia artificial.