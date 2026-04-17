7 claves para detectar vídeos falsos creados con IA

No es común ver a un elefante salvando a un perro o a un gato dando vueltas sobre la cabeza de una patinadora.

Una patinadora artística realiza un triple axel con un gato sobre la cabeza en un video generado por la plataforma de inteligencia artificial Sora, de la empresa OpenAI.
Una patinadora artística realiza un triple axel con un gato sobre la cabeza en un video generado por la plataforma de inteligencia artificial Sora, de la empresa OpenAI. (OpenAI)
Keishla M. Carbó Otero
Por Keishla M. Carbó Otero
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A medida que avanza la tecnología, resulta cada vez más difícil identificar el contenido generado por inteligencia artificial; sin embargo, según el FBI, existen algunas señales que pueden ayudar a determinar si un vídeo es real o no:

1

Imágenes distorsionadas, borrosas, deformes o con un aspecto inquietante

2

Audios con pausas que no suenan naturales

3

Ruido de fondo incongruente o poco habitual

4

Palabras entrecortadas o con una estructura anormal

5

Inflexiones inusuales en los rostros, como parpadeo poco frecuente, cejas que no encajan o tonos de piel con colores anormales

6

Movimientos de la boca poco naturales, que a veces no coinciden con el habla o con las expresiones faciales

7

Iluminación deficiente o poco coherente en imágenes y videos

Tampoco es común ver a un elefante salvando a un perro golden retriever o a un gato dando vueltas sobre la cabeza de una patinadora profesional de hielo, lo que suele ser una señal de contenido creado por inteligencia artificial.

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